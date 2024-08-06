Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25'e Şimdiden Yükseldik!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25'e Şimdiden Yükseldik!
Geçtiğimiz hafta ülkemizdeki oyuncular Steam'de en çok hangi oyunlar için para harcamışlar, radarımıza neler takılmış gelin birlikte bir göz atalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.
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1. Listenin lideri henüz çıkmamış EA Sports FC 25.
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2. Arkadaşlarımızla birlikte sinir krizi geçirmeye nedendir bilinmez bayıldık!
3. Listenin üçüncü sırasında ise Elden Ring var.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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