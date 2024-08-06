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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25'e Şimdiden Yükseldik!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25'e Şimdiden Yükseldik!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:49

Geçtiğimiz hafta ülkemizdeki oyuncular Steam'de en çok hangi oyunlar için para harcamışlar, radarımıza neler takılmış gelin birlikte bir göz atalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.

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1. Listenin lideri henüz çıkmamış EA Sports FC 25.

1. Listenin lideri henüz çıkmamış EA Sports FC 25.

Standart sürümü ön sipariş aşamasında 70 dolardan ön siparişe açılan EA Sports FC geçtiğimiz haftaya göre 2 sıra birden yükselerek liderliği kaptı. oyun çıktığında sergileyeceği performans ise şimdiden merak konusu.

2. Arkadaşlarımızla birlikte sinir krizi geçirmeye nedendir bilinmez bayıldık!

2. Arkadaşlarımızla birlikte sinir krizi geçirmeye nedendir bilinmez bayıldık!

Uygun fiyatı ve düşük sistem gereksinimlerinin yanında arkadaşlarla oynayınca eğlencenin sonunun gelmediği Chained Together Steam'de bu hafta bir sıralık düşüşte olsa da hala ilk üç içinde konumlanmayı başarıyor.

3. Listenin üçüncü sırasında ise Elden Ring var.

3. Listenin üçüncü sırasında ise Elden Ring var.

2022 yılında çıkan ve hem oyuncular hem de eleştirmenlerden harika puanlar kapan Elden Ring yalnızca souls oyuncularının değil, türe uzak olanların dahi ilgisini çekmeyi başarmıştı. 40 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun bu hafta konumunu korumayı başarıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Black Desert

  • Stardew Valley

  • Dead by Daylight

  • Euro Truck Simulator 2

  • Elden Ring: Shadow of Erdtree

  • Rust

  • EA Sports FC 25

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