Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25'e Şimdiden Yükseldik!

2022 yılında çıkan ve hem oyuncular hem de eleştirmenlerden harika puanlar kapan Elden Ring yalnızca souls oyuncularının değil, türe uzak olanların dahi ilgisini çekmeyi başarmıştı. 40 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun bu hafta konumunu korumayı başarıyor.