Dördüncü Kez Anne Olan Atiye 38. Yaşını Kızlarıyla Kutladı: Evdeki Curcuna Gündem Oldu
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Atiye'nin evinde bu hafta tam anlamıyla bir doğum günü telaşı vardı. 38. yaşına giren ünlü şarkıcı, yeni yaşını sahnede ya da kalabalık bir davette değil, evde dört kızıyla birlikte karşıladı. Atiye'nin sosyal medyadan paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve kutlama mesajı aldı. Ancak en çok dikkat çeken, kutlamanın kendisinden çok şarkıcının fotoğraflara düştüğü not oldu.
Atiye 38. yaşını kızlarıyla birlikte pastanın başında, mumları hep beraber üfleyerek kutladı.
Ferah Feza, Neva, Rumi ve ağustosta dünyaya gelen Imany'yle Atiye'nin evi artık tam bir kızlar ordusu.
Dört çocuk, 20 kedi ve zaman zaman 30 kişiyi bulan bir ev: Atiye'nin "curcuna" demesi boşuna değil.
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