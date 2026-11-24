Ünlü şarkıcının paylaşımında kızlarıyla pasta başında verdiği samimi pozlar yer aldı. Fotoğraflarda gösterişli bir parti yerine sıcak bir ev ortamı vardı. Henüz birkaç aylık olan Imany'nin de bu kalabalığın bir parçası olması karelere ayrı bir tatlılık kattı.

Atiye, kareleri paylaşırken kalabalık evini de tek cümleyle özetledi: 'İyi ki doğmuşum... ve iyi ki bu güzel curcunanın tam ortasındayım.' Takipçileri de bu notu kaçırmadı, yorumlar kısa sürede kutlama mesajlarıyla doldu.