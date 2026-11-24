Dante'nin Sürgününden Orwell'in Molozdaki Taslağına: Bilgi Dağarcığınızı Zorlayacak 16 Kültürel Bilgi
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Bu listedeki en eski bilgi 2 bin yıldan fazla geriye gidiyor, en yenisi 2024'te yapılan bir hesap.
1. Bilinen en eski analog hesap makinesi 2 bin yıldan daha yaşlı.
2. Dante Alighieri, 1302'de yolsuzlukla suçlanıp Floransa'dan sürüldü.
3. Mona Lisa 1911'de çalındığında sorgulananlar arasında Pablo Picasso da vardı.
4. Hayvan Çiftliği'nin el yazması bir Alman V-1 bombasından kıl payı kurtuldu.
5. Vombatlar küp şeklinde dışkılıyor.
6. Jane Austen'ın ilk romanı Akıl ve Tutku, kapağında yazar adı olmadan yayımlandı.
7. Michael Keaton'ın Batman olacağı açıklanınca Warner Bros.'a yaklaşık 50 bin protesto mektubu gönderildi.
8. Orta Çağ'da soğanla kira ödendiği anlatılır.
9. Kediler şekerin tadını alamıyor.
10. George R.R. Martin, kapanmış bir bowling salonunu satın alıp sanatçılara açtı.
11. ABD'de sessiz dönemde çekilen uzun metrajlı filmlerin yaklaşık dörtte üçü kayıp.
12. Beyaz çikolatada hiç kakao katısı yok.
13. Eyfel Kulesi'nin tepesi güneşli günlerde yaklaşık 15 santimlik bir daire çiziyor.
14. Midnight Oil'in solisti Peter Garrett, 2004'te Avustralya parlamentosuna girdi.
15. Bir köpek ortalama 89 kelime ve ifadeye tepki verebiliyor.
16. Uyanık geçirdiğimiz zamanın küçük ama hatırı sayılır bir kısmında gözlerimiz kapalı.
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