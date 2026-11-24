İçindeki tek kakao ürünü kakao yağı, bu yüzden pek çok kişi onu gerçek çikolata saymıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise 2002'de beyaz çikolata için ayrı bir tanım yayımladı ve en az yüzde 20 kakao yağı şartı koydu.