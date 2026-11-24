Zirve, 1,5 derecenin aşıldığının bilimsel olarak da ortaya konduğu bir dönemde yapıldı; bu nedenle daha fazla emisyon azaltımı, finansman ve hızlı enerji dönüşümü gerekiyordu. Ancak taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı ve zirvenin genel siyasi bildirisi olan çerçeve karar kabul edilmedi.

Bu durum, COP'un bir sonuca varıp varmadığını tek başına belirlemiyor: Çerçeve kararlar geniş kapsamlı siyasi bildirilerdir ve bir COP'un sonuçlanması için zorunlu değildir. 2021'deki Glasgow COP26'dan bu yana olağan hale gelseler de tarihsel olarak COP'ların çoğu böyle bir karar olmadan sonuçlandı.

Zirvede bazı kararlar kabul edildi, ancak bunların önemli bir kısmı usul niteliğinde kaldı ya da yalnızca görüşmeleri not etmekle yetindi. Sonuç, iddia düzeyi açısından bir gerileme ve hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor.