Şener Şen’den Hugh Jackman’a Bir Dönem Öğretmenlik Yapan 9 Ünlü İsim
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24 Kasım Öğretmenler Günü, hayatımıza dokunan, bize yeni kapılar açan ve geleceğimize yön veren öğretmenlerimizi bir kez daha hatırlattı. Sanat, televizyon ve edebiyat dünyasında tanıdığımız pek çok ünlü isim de kariyerlerinin bir döneminde öğretmenlik yaptı. İşte sınıftan sahnelere uzanan o isimler.
Şener Şen, oyunculuktan önce ilkokul öğretmeni olarak çalıştı.
Rıfat Ilgaz, Türkçe öğretmenliği yaptı.
Zara, müzik öğretmenliği yaptı.
Hakkı Bulut, ilkokul öğretmeni olarak çalıştı.
Şenol Güneş, Türkçe öğretmenliği yaptı.
Hugh Jackman, beden eğitimi öğretmeniydi.
Sylvester Stallone, beden eğitimi öğretmenliği yaptı.
J.K. Rowling, İngilizce öğretmenliği yaptı.
Sting, müzik öğretmenliği yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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