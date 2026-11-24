24 Kasım Öğretmenler Günü, hayatımıza dokunan, bize yeni kapılar açan ve geleceğimize yön veren öğretmenlerimizi bir kez daha hatırlattı. Sanat, televizyon ve edebiyat dünyasında tanıdığımız pek çok ünlü isim de kariyerlerinin bir döneminde öğretmenlik yaptı. İşte sınıftan sahnelere uzanan o isimler.