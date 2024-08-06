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Epic Games Store İndirimleri Başladı: Yüzde %75'e Varan Fırsatlar!

Epic Games Store İndirimleri Başladı: Yüzde %75'e Varan Fırsatlar!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 10:50

Oyun fiyatları almış başını giderken imdadımıza yetişen Epic Games Store'da Epic İndirimleri başladı. Pek çok oyunda %75'e varan indirimler bizleri karşılıyor.

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PC oyuncularının imdadına bir süredir Epic Games Store yetişiyor desek yeridir.

PC oyuncularının imdadına bir süredir Epic Games Store yetişiyor desek yeridir.

Steam'in TL desteğini sonlandırıp ülkemizde de dolara geçmesinin ardından iyice cep yakmaya başlayan oyun fiyatlarına karşın Epic Games Store hem her perşembe günü ve özel günlerde verdiği bedava oyunları, hem de çok daha hesaplı fiyatları ile kalbimizi çalıyor.

Epic Games Store'da Epic İndirimleri başladı!

Epic Games Store'da Epic İndirimleri başladı!

İndirim arkasına indirim yapan Epic Games store'da yılın en avantajlı dönemlerinden olan Epic İndirimleri geldi çattı. Oyuncular indirim dönemi boyuunca pek çok oyunda %75'e varan indirim oranları görecekler.

Peki Epic İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Peki Epic İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Kütüphanelerini doldurmak isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken Epic İndirimleri 5 Ağustos itibariyle başladı. Oyunculara ciddi fırsatlar sunan indirim dönemi 19 Ağustos'a kadar devam edecek.

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