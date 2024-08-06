Epic Games Store İndirimleri Başladı: Yüzde %75'e Varan Fırsatlar!

Steam'in TL desteğini sonlandırıp ülkemizde de dolara geçmesinin ardından iyice cep yakmaya başlayan oyun fiyatlarına karşın Epic Games Store hem her perşembe günü ve özel günlerde verdiği bedava oyunları, hem de çok daha hesaplı fiyatları ile kalbimizi çalıyor.