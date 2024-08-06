Epic Games Store İndirimleri Başladı: Yüzde %75'e Varan Fırsatlar!
Epic Games Store İndirimleri Başladı: Yüzde %75'e Varan Fırsatlar!
Oyun fiyatları almış başını giderken imdadımıza yetişen Epic Games Store'da Epic İndirimleri başladı. Pek çok oyunda %75'e varan indirimler bizleri karşılıyor.
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PC oyuncularının imdadına bir süredir Epic Games Store yetişiyor desek yeridir.
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Epic Games Store'da Epic İndirimleri başladı!
Peki Epic İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?
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