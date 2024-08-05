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Valve'ın Yeni Oyunu Sızdı: Bu Kez Half-Life 3 mü Geliyor?

Valve'ın Yeni Oyunu Sızdı: Bu Kez Half-Life 3 mü Geliyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 11:58

Konu Valve olunca herhangi bir oyunun üçüncüsü insanın kulağına şaka gibi geliyor ancak Valve cephesinden gelen yeni detaylar bir Half-Life oyununu işaret ediyor olabilir.

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Oyuncular bilir ki bir gün herhangi bir Valve oyunun üçüncüsünü görürsek kıyamet yakındır...

Oyuncular bilir ki bir gün herhangi bir Valve oyunun üçüncüsünü görürsek kıyamet yakındır...

Zira oyun dünyasının en sevilen firmalarından Valve elindeki hiçbir serinin üçüncü oyununu çıkartmadı. Buna 2007 yılından beri devamını beklediğimiz Half-Life 3'te dahil...

Valve'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı bir sanatçının CV'sindeki detayla ortaya çıktı. Akla ise direkt olarak Half-Life 3 geldi.

Valve'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı bir sanatçının CV'sindeki detayla ortaya çıktı. Akla ise direkt olarak Half-Life 3 geldi.

Aktris ve seslendirme sanatçısı Natasha Chandel'ın özgeçmişinde yer alan ve 'Project White Sand' kod adıyla anılan projede Valve ile çalıştığı görülüyor. Kısacası Valve henüz oyunculara duyurmadığı bir proje ile meşgul ancak elimizde hiçbir bilgi olmadığı için projenin fişinin çoktan çekilmiş olması dahi muhtemel.

Peki "Project White Sand'in" neden Half-Life 3 olduğu düşünülüyor?

Peki "Project White Sand'in" neden Half-Life 3 olduğu düşünülüyor?

Aslın bakılırsa elimizde kod adından başka hiçbir şey olmayan proje zaten tek ipucumuzu isminde saklıyor. White Sands Half-Life serisinde her şeyin başladığı yer olan Black Mesa'nın da içinde bulunduğu New Mexico eyaletinde gerçek bir yer ismi. E işin içine bir de yılların beklentileri girince akıllara gelen ilk oyun da haliyle Half-Life 3 oldu ancak elimizde şimdilik başka herhangi bir bilgi yok.

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