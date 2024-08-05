Valve'ın Yeni Oyunu Sızdı: Bu Kez Half-Life 3 mü Geliyor?

Aslın bakılırsa elimizde kod adından başka hiçbir şey olmayan proje zaten tek ipucumuzu isminde saklıyor. White Sands Half-Life serisinde her şeyin başladığı yer olan Black Mesa'nın da içinde bulunduğu New Mexico eyaletinde gerçek bir yer ismi. E işin içine bir de yılların beklentileri girince akıllara gelen ilk oyun da haliyle Half-Life 3 oldu ancak elimizde şimdilik başka herhangi bir bilgi yok.