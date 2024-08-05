Valve'ın Yeni Oyunu Sızdı: Bu Kez Half-Life 3 mü Geliyor?
Valve'ın Yeni Oyunu Sızdı: Bu Kez Half-Life 3 mü Geliyor?
Konu Valve olunca herhangi bir oyunun üçüncüsü insanın kulağına şaka gibi geliyor ancak Valve cephesinden gelen yeni detaylar bir Half-Life oyununu işaret ediyor olabilir.
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Oyuncular bilir ki bir gün herhangi bir Valve oyunun üçüncüsünü görürsek kıyamet yakındır...
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Valve'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı bir sanatçının CV'sindeki detayla ortaya çıktı. Akla ise direkt olarak Half-Life 3 geldi.
Peki "Project White Sand'in" neden Half-Life 3 olduğu düşünülüyor?
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