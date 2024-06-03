Valve'dan Ses Çıkmayınca Yapay Zekaya Sorduk! Half-Life 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?

Zira Left 4 Dead'den tutun Portal'a, Dota'dan tutun da Team Fortress'a kadar bu zamana dek hiçbir Valve oyununun üçüncüsünü görmek biz ölümlülere nasip olmadı. Evet, buna Valve'ın elindeki en güçlü markalardan olan, bir FPS klasiği, sinematik anlatımı oyun dünyasına sokan oyunlardan da olan Half-Life da dahil!