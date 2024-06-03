Valve'dan Ses Çıkmayınca Yapay Zekaya Sorduk! Half-Life 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?
Valve'dan Ses Çıkmayınca Yapay Zekaya Sorduk! Half-Life 3'ün Hikayesi Nasıl Olurdu?
Biliyorsunuz, birbirinden harika oyunlarıyla tanısak da 3 rakamına alerjisi olan Valve bu zamana kadar hiçbir oyunun üçüncüsünü çıkartmadı. Buna oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan Half-Life da dahil! Biz de Half-Life 3'ün muhtemel senaryosunu yapay zekaya sorarak en azından biraz gazımızı giderelim dedik...
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Valve ve "3" rakamlarını yan yana görmek çoğumuz için bir tek boynuzlu at görmeye eşdeğer bir mucize.
Her veteran oyunu en az bir kez Half-Life 3'ün muhtemel senaryosu hakkında düşünürken bulmuştur kendini.
Hem beklemekten, hem de düşünmekten nihayetinde sıkıldık ve Half-Life 3'ün muhtemel senaryosunun neler barındırabileceğini yapay zekaya sorduk! Ne diyelim, hiç yoktan iyidir! Bu arada uyarmadan da geçmeyelim, senaryo serinin eski oyunlarına dair bolca spoiler barındırıyor.
"Gordon ve Alyx, Borealis'i bulmak için bir yolculuğa çıkarlar."
"Borealis'teki teknolojiyi kullanarak, direniş güçleri güçlenir ve daha organize hale gelir."
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"Oyunun zirve noktasında, Combine'ın ana güçlerine karşı büyük bir çatışma gerçekleşir."
"Oyun, insanlığın geleceği için umut dolu bir notla sona erer."
Yapay zeka Half-Life 3 hakkında bunları düşünüyor.
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