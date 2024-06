Sen etrafına verdiğin güvenle nam salmışsın. Sevdiklerini korumak ve onlara güven vermek senin için çok önemli. Her şeyden önce sadık ve güvenilir bir arkadaşsın, ki böyle bir dost bulmanın zorluğunu da en iyi bilen kişilerdensin. Sevdiklerine her zaman güvenilir bir sığınak sunuyor ve zor zamanlarında yanlarında olmaktan hiç kaçınmıyorsun. Güçlü ve dayanıklın da, bu da başkalarına ilham veriyor. Sorumluluk sahibi ve disiplinli oluşun yaptığın her işte en iyilerden olmana yol açarken seni de biraz yormuyor değil. Kendine ve başkalarına karşı sorumluluklarını asla ihmal etmiyor, haksızlık karşısında da ses çıkartmaktan hiç çekinmiyorsun. Keşke senden daha fazla olsa!