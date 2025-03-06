Cupra Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrılan Cupra, günümüzde ise Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Mart ayı fiyatları ile ise bir kez daha tüm gözleri üzerinde topluyor.

Aşağıda Cupra tarafından listelenen Mart ayı fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatların, kampanyalar veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.