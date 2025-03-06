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Cupra Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Cupra Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 01:31

Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Mart ayı kampanyalarını ve fiyatlarını duyurdu. Sportif ve şık tasarımlarıyla otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran Cupra'nın bu ayki fiyat listelerinde hem 2024 modeller hem de 2025 modellere yer verdi. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra Fiyat Listesi

Cupra Fiyat Listesi

2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrılan Cupra, günümüzde ise Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Mart ayı fiyatları ile ise bir kez daha tüm gözleri üzerinde topluyor. 

Aşağıda Cupra tarafından listelenen Mart ayı fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatların, kampanyalar veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.

Cupra Terramar Fiyat Listesi Mart 2025

Cupra Terramar Fiyat Listesi Mart 2025

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) 2.965.000 TL I MY24 Kampanyalı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.655.000 TL 

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) 3.295.000 TL I MY24 Kampanyalı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.960.000 TL 

Cupra Born Fiyat Listesi Mart 2025

Cupra Born Fiyat Listesi Mart 2025
  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 1.895.000 TL (Model Yılı: 2024)

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Mart 2025

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG (Model Yılı: 2024) 2.000.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) 2.150.000 TL

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) 2.420.000 TL I MY24 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.255.000 TL

  • Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2025) 4.130.000 TL I MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 3.960.000 TL

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Mart 2025

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG - MY24 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.185.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) 2.360.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) 2.675.000 TL - MY24 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 2.530.000 TL 

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2025) 4.730.000 TL I MY24 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 4.460.000 TL

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Cupra Ateca Fiyat Listesi Mart 2025

Cupra Ateca Fiyat Listesi Mart 2025
  • Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG 2.205.000 TL (Model Yılı: 2024)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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