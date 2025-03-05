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Seat Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Seat Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 00:58

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. 1950'de Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan SEAT, günümüzde ise Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteriyor. Güncellenen fiyatları ile ise otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Seat Fiyat Listesi

Seat Fiyat Listesi

1950'den beri tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan İspanyol otomobil devi SEAT, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. Güncellenen fiyat listelerinde Seat Leon, 1.850.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda, SEAT tarafından belirlenen 'tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Seat İbiza Fiyat Listesi Mart 2025

Seat İbiza Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1.315.000 TL  - (Model Yılı: 2024)

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1.540.000 TL  - (Model Yılı: 2025)

  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSGFR - 40. YIL ÖZEL SERİ 1.525.000 TL - (Model Yılı: 2024)

Seat Leon Fiyat Listesi Mart 2025

Seat Leon Fiyat Listesi Mart 2025
  • 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG FR 1.850.000 TL (Model Yılı: 2025)

Seat Arona Fiyat Listesi Mart 2025

Seat Arona Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1.515.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1.610.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG FR Plus 1.760.000 (Model Yılı: 2024)

Seat Ateca Fiyat Listesi Mart 2025

Seat Ateca Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience 2.075.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR  'Dark Edition' 2.155.000 TL (Model Yılı: 2024)

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR  'Dark Edition' 2.315.000 TL (Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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