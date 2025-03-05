Seat Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. 1950'de Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan SEAT, günümüzde ise Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteriyor. Güncellenen fiyatları ile ise otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi