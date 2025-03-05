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Volkswagen Fiyat Listesi Mart 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen Fiyat Listesi Mart 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 00:18

Alman otomobil devi Volkswagen, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. Lüks ve konforu bir araya getiren markanın güncellenen fiyatları kadar Tiguan ve Touareg arasında konumlandırdığı D segment SUV modeli Tayron'un lansmana özel kampanyası da merak konusu oldu. Henüz ilk aydan otomobil tutkunlarının gözünü diktiği Tayron, otomobil piyasasında heyecan da yarattı. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen Fiyat Listesi

Volkswagen Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın sevilen modellerinden Polo, Şubat ayında olduğu gibi bu ay da 1.407.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Tayron ise 2.309.200 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Aşağıda Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatları bulabilirsiniz. Fiyatlar ise kampanyalar ve opsiyonel eklemelerle göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.407.200 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.540.200 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.656.200 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 1.897.200 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.0 TSI 116 PS Life Manuel 1.661.200 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.856.200 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Style 1.968.200 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.042.200 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Mart 2025

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.580.200 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.798.200 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.025.200 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.112.200 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.157.200 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.307.200 TL

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.585.200 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 1.882.200 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 2.124.200 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2.258.200 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.410.200 TL

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Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Mart 2025
  • Yeni Golf 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.656.200 TL

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Mart 2025
  • Yeni Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R 4.596.200 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.930.200 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.165.200 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.413.200 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.309.200 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.807.200 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.995.200 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.135.200 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.376.200 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2.540.000 TL - Lansmana Özel Fiyat: 2.309.200 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 3.087.000 TL - Lansmana Özel Fiyat: 2.807.200 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 3.294.000 TL - Lansmana Özel Fiyat: 2.995.200 TL

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Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Mart 2025
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 1.874.200 TL

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.397.200 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.705.200 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 3.016.200 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 3.098.200 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.684.200 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 4.712.200 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.798.200 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Mart 2025
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 2.997.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Mart 2025

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik Elegance 9.051.200 TL

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik R-Line 9.451.200 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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