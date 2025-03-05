Volkswagen Fiyat Listesi Mart 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Volkswagen, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. Lüks ve konforu bir araya getiren markanın güncellenen fiyatları kadar Tiguan ve Touareg arasında konumlandırdığı D segment SUV modeli Tayron'un lansmana özel kampanyası da merak konusu oldu. Henüz ilk aydan otomobil tutkunlarının gözünü diktiği Tayron, otomobil piyasasında heyecan da yarattı. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları