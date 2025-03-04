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Audi Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Audi Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 14:06

Alman otomobil devi Audi, güncellenen Mart ayı fiyatlarını duyurdu. 2025 yılına da hızlı bir giriş yapan Audi, lüks ve konforu bir arada sunarak otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Markanın sevilen modellerinden A3 bu ay 2.308.740 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Mart kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Audi, 4 Mart'tan itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatlarını internet sitesi üzerinden yayınladı. Markanın popüler A3 serisi, Şubat ayında olduğu gibi bu ay da 2.308.740 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Audi bu ay fiyatlarında değişikliğe gitmedi. 

Aşağıda Audi tarafından belirlenmiş 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanya veya seçtiğiniz ek özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Mart 2025

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.308.740 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.753.571 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.426.028 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Mart 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 4.798.113 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 4.977.213 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Mart 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.600.073 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.529.633 TL

  • A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic 6.202.173 TL

Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Mart 2025

Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Mart 2025

  • A6 Avant e-tron 5.083.526 TL 

  • A6 Sportback e-tron 4.969.286 TL

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Audi A7 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Mart 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 7.789.983 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Mart 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 20.343.324 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 17.027.140 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Mart 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.447.995 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Mart 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.176.023 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.454.275 TL

Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Mart 2025

Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Mart 2025

  • Audi Q4 45 e-tron 3.686.035 TL

  • Audi Q4 Sportback 45 e-tron 3.802.963 TL

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Audi Q5 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi Q5 Fiyat Listesi Mart 2025
  • Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI 6.095.433 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Mart 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Mart 2025

  • Q6 e-tron 55 quattro 5.867.004 TL 

  • Q6 Sportback e-tron 6.003.364 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Mart 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 7.432.893 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Mart 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Mart 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 8.633.823 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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