Şubat Ayının En Çok Satılan Otomobil Markaları ve Modelleri Belli Oldu!
Şubat Ayının En Çok Satılan Otomobil Markaları ve Modelleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.odmd.org.tr/web_2837_1/in...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayı verilerini açıkladı. Şubat ayı satış verilerine göre, ülkemizde geçtiğimiz ayda en çok satılan marka ve modeller belli oldu. Renault, 9.249 adet ile otomobil pazarında en çok satılan markası oldu. En çok satılan model ise Toyota Corolla olarak belirlendi.
İşte, Şubat ayının en çok satılan otomobil markaları ve modelleri
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayının en çok satılan otomobillerini açıkladı!
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Geçtiğimiz ayın en çok satılan otomobil markası Renault oldu, en çok satılan model ise Toyota Corolla!
Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobil Markaları Hangileri?
Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobil Modelleri Hangileri?
Şubat Ayında En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Hangileri?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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