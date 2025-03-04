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Şubat Ayının En Çok Satılan Otomobil Markaları ve Modelleri Belli Oldu!

Şubat Ayının En Çok Satılan Otomobil Markaları ve Modelleri Belli Oldu!

Toyota Renault otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 13:14

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayı verilerini açıkladı. Şubat ayı satış verilerine göre, ülkemizde geçtiğimiz ayda en çok satılan marka ve modeller belli oldu. Renault, 9.249 adet ile otomobil pazarında en çok satılan markası oldu. En çok satılan model ise Toyota Corolla olarak belirlendi. 

İşte, Şubat ayının en çok satılan otomobil markaları ve modelleri

Kaynak: https://www.odmd.org.tr/web_2837_1/in...
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayının en çok satılan otomobillerini açıkladı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayının en çok satılan otomobillerini açıkladı!

ODMD Şubat verilerine göre, otomobil tutkunlarının merakla beklediği tablo EBS Danışmanlık tarafından hazırlandı. Böylece, Şubat 2025'te en çok satılan otomobil markaları ve modelleri belli oldu. Gelin, Şubat ayında otomobil pazarında yaşanan hareketliliğe birlikte göz atalım. 👇

Geçtiğimiz ayın en çok satılan otomobil markası Renault oldu, en çok satılan model ise Toyota Corolla!

Geçtiğimiz ayın en çok satılan otomobil markası Renault oldu, en çok satılan model ise Toyota Corolla!

En çok satılan markalar listesinde ilk beşte Renault, Toyota, Hyundai, Volkswagen ve Fiat yer aldı. 

En çok satılan otomobil modellerin başında ise Toyota Corolla yer alırken, zirveyi Renault Clio HB, Tesla Model Y, Fiat Egea Sedan ve Renault Megan Sedan takip etti.

Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobil Markaları Hangileri?

Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobil Markaları Hangileri?

Şubat 2025'te 76.021 otomobil satıldı. Bunların 9.249 adedi Renault, 8.544 adedi ise Toyota oldu. İşte, en çok satılan 20 otomobil markası: 

Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobil Modelleri Hangileri?

Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobil Modelleri Hangileri?

Otomobil pazarının en çok satılan modelleri listesinde ise zirve Toyota'nın oldu. Corolla bu ay 4.574 adet satıldı. Listenin ikinci sırasındaki Renault Clio ise 3.749 adet satıldı. Listede Toyota'nın iki modeli, Renault'un iki modeli yer alırken elektrikli otomobillerin de rekabete katıldığı görüldü. İşte, en çok satılan 20 otomobil modeli: 

  • 1. Toyota Corolla 

  • 2. Renault Clio HB

  • 3. Tesla Model Y

  • 4. Fiat Egea Sedan

  • 5. Renault Megan Sedan 

  • 6. Toyota C-HR 

  • 7. BYD Seal U DM-İ 

  • 8. TOGG T10X

  • 9. Opel Corsa

  • 10. Hyundai İ20 

  • 11. Dacia Sandero Stepway 

  • 12. Hyundai Bayon

  • 13. Fiat Egea Cross

  • 14. Volkswagen Polo 

  • 15. Peugeot 3008

  • 16. Toyota Corolla Cross

  • 17. Peugeot 2008

  • 18. Chery TIGGO 7 PRO MAX 

  • 19. Citroen C4X 

  • 29. Nissan Qashqai

Şubat Ayında En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Hangileri?

Şubat Ayında En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Hangileri?

Elektrikli otomobilde ise Tesla zirvedeki yerini alırken TOGG, Mini, Kia, KG ve BYD sırayı takip etti. İşte, Şubat ayında en çok satılan 20 elektrikli otomobil modeli: 

  • 1. Tesla Model Y 

  • 2. TOGG T10X

  • 3. Mini Countryman

  • 4. Kia EV3 

  • 5. KG Mobility TORRES

  • 6. BYD ATTO 3 

  • 7. Kia EV6 

  • 8. Volvo EX40 

  • 9. BYD SEAL U 

  • 10. Mercedes EQB 

  • 11. Hyundai Kona

  • 12. Opel Grandland 

  • 13. Mercedes EQE 

  • 14. Hyundai IQNIQ 6

  • 15. Hyundai IQNIQ 5

  • 16. Audi Q4 E-TRON

  • 17. Peugeot 5008

  • 18. Peugeot 208

  • 19. Peugeot 2008

  • 20. Peugeot 3008

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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