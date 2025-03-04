Şubat Ayının En Çok Satılan Otomobil Markaları ve Modelleri Belli Oldu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayı verilerini açıkladı. Şubat ayı satış verilerine göre, ülkemizde geçtiğimiz ayda en çok satılan marka ve modeller belli oldu. Renault, 9.249 adet ile otomobil pazarında en çok satılan markası oldu. En çok satılan model ise Toyota Corolla olarak belirlendi.

İşte, Şubat ayının en çok satılan otomobil markaları ve modelleri