Ramazanda En Uzun ve En Kısa Süre Oruç Tutacak Ülkeler Belli Oldu!

Haliyle dünyanın farklı konumlarında yaşayan Müslümanların oruç tutma süreleri de farklıdır. Bu yıl en uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler arasındaki fark en fazla 3 saat olacak. Sadece ülkeler arasında değil şehirler arasında da iftar ve sahur saatleri değişiklik gösteriyor. Bu yüzden ülkemizde de şehirler arasında oruç süreleri farklı olabiliyor.

Peki, Türkiye'de en uzun ve en kısa süre oruç tutan iller hangileri? 👇