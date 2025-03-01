Ramazanda En Uzun ve En Kısa Süre Oruç Tutacak Ülkeler Belli Oldu!
Ramazanda En Uzun ve En Kısa Süre Oruç Tutacak Ülkeler Belli Oldu!
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayını coşkuyla karşıladılar. Bu mübarek aya kavuşmanın heyecanı her yerde aynı olsa da iftar ve sahur saatleri farklı. Güneş'in batma saatlerine göre farklılık gösteren oruç tutma süreleri ise ülkelerin konumuna göre değişiyor. Peki en uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler hangileri? Dünya kaç saat oruç tutuyor?
İşte, detaylar...
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İmsak vakti başlayıp akşam ezanına kadar süren oruç vakitleri Güneş'in batma saatine göre farklılık gösterir.
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Türkiye'deki en uzun oruç ile en kısa oruç arasındaki fark Ramazanın ilk gününde 2 dakika olacak.
Peki, Dünyada En Uzun ve En Kısa Kısa Süre Oruç Tutan Ülkeler Hangileri?
İşte, Dünya'da Ramazanın ilk günü oruç tutma süreleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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