onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Blog
İnanç
Ramazanda En Uzun ve En Kısa Süre Oruç Tutacak Ülkeler Belli Oldu!

Ramazanda En Uzun ve En Kısa Süre Oruç Tutacak Ülkeler Belli Oldu!

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 10:32

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayını coşkuyla karşıladılar. Bu mübarek aya kavuşmanın heyecanı her yerde aynı olsa da iftar ve sahur saatleri farklı. Güneş'in batma saatlerine göre farklılık gösteren oruç tutma süreleri ise ülkelerin konumuna göre değişiyor. Peki en uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler hangileri? Dünya kaç saat oruç tutuyor? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İmsak vakti başlayıp akşam ezanına kadar süren oruç vakitleri Güneş'in batma saatine göre farklılık gösterir.

İmsak vakti başlayıp akşam ezanına kadar süren oruç vakitleri Güneş'in batma saatine göre farklılık gösterir.

Haliyle dünyanın farklı konumlarında yaşayan Müslümanların oruç tutma süreleri de farklıdır. Bu yıl en uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler arasındaki fark en fazla 3 saat olacak. Sadece ülkeler arasında değil şehirler arasında da iftar ve sahur saatleri değişiklik gösteriyor. Bu yüzden ülkemizde de şehirler arasında oruç süreleri farklı olabiliyor. 

Peki, Türkiye'de en uzun ve en kısa süre oruç tutan iller hangileri? 👇

Türkiye'deki en uzun oruç ile en kısa oruç arasındaki fark Ramazanın ilk gününde 2 dakika olacak.

Türkiye'deki en uzun oruç ile en kısa oruç arasındaki fark Ramazanın ilk gününde 2 dakika olacak.

Ülkemizde Ramazanın ilk günü 6 ilde (Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir) 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise oruç süresi 12 saat 55 dakika olacak.

Türkiye'nin en doğusu ve batısına baktığımızda ilk imsak Çanakkale'de 06.18'de, son iftar ise 19.12'de yapılacak. Iğdır'da ise ilk imsak 05.08'de, son iftar ise 18.02'de olacak. Bu yıl 29 gün sürecek olan ramazanın son günü ise 29 Mart Cumartesi günü olacak.

Peki, Dünyada En Uzun ve En Kısa Kısa Süre Oruç Tutan Ülkeler Hangileri?

Peki, Dünyada En Uzun ve En Kısa Kısa Süre Oruç Tutan Ülkeler Hangileri?

AA'nın Diyanet İşleri Başkanlığının 'ramazan.diyanet.gov.tr' internet sitesindeki verilerine göre düzenlediği habere göre, 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazanın ilk gününde en uzun oruç süresi 15 saat 51 dakika ile Şili'nin Punta Arenas bölgesinde olacak. 

Ramazanın son günü ise en uzun oruç İzlanda ve Grönland'da tutulacak. Yine Diyanet verilerine göre, 29 Mart'ta oruç tutma süreleri, ayın başlangıcına göre çok fazla değişkenlik gösterecek. Bu durumda Ramazanın son günü, İzlanda'nın Reykjavik kentinde 15 saat 52 dakika ve Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 52 dakika oruç tutulacak.

Yaşanan değişimle Ramazanın başında en uzun orucun tutulacağı Şili'nin Punta Arenas bölgesinde Ramazanın son günü oruç süresi 2 saate yakın kısalarak. İlk gün 15 saat 51 dakika oruç tutan Punta Arenas, son gün ise 13 saat 38 dakika oruç tutacak.

İşte, Dünya'da Ramazanın ilk günü oruç tutma süreleri

İşte, Dünya'da Ramazanın ilk günü oruç tutma süreleri

AA tarafından yayınlanan görsel, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynak alarak hazırlanmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın