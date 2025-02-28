onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Blog
İnanç , Sözler ve Mesajlar
Ramazan Ayı Mesajları ve Kutlama Sözleri 2025! En Güzel Resimli Ramazan Mesajları

Ramazan Ayı Mesajları ve Kutlama Sözleri 2025! En Güzel Resimli Ramazan Mesajları

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 09:12

Tüm İslam ailemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayını coşkuyla karşılıyor. Manevi güzelliklerle dolu bu mübarek ayda Ramazan-ı Şerif'in anlam ve önemini vurgulayan, rahmet ve bereketi paylaşan mesajlar paylaşılıyor. Facebook, Instagram, Whatsapp ve SMS yoluyla paylaşılacak Ramazan mesajlarının yüreklerdeki heyecana tercüman olması isteniyor. Biz de bu yüzden sevdiklerinizle paylaşıp Ramazan'ı güzel dilekler ve dualarla kutlamanızı sağlayacak mesajları sizin için derledi. Gelin, en güzel Ramazan mesajlarıyla sevdiklerinizin Ramazan'ını birlikte kutlayalım.

İşte en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli, anlamlı, özel ve resimli Ramazan mesajları ve sözleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan!

Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan!

Üç ayların sonuncusu ve en hayırlı olan Ramazan ayı için hazırlıklar tamamlandı. Ramazan'ın ilk orucu için ilk sahura 28 Şubat gecesini 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Böylece 1 Mart Cumartesi günü ilk oruç ile mübarek Ramazan başlayacak. 

Ramazan tebrikleri, hadisler ve ayetler ile birbirinden güzel resimli Ramazan mesajlarını sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. 

İşte 2025'in en özel, anlamlı, ayetli, dualı ve resimli Ramazan mesajları  👇

En Güzel Ramazan Mesajları

En Güzel Ramazan Mesajları

  • Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Bolluk ve bereket ayı Ramazan mübarek olsun.

  • Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazanınızı kutlarım.

  • Ramazanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

  • Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

En Özel Ramazan Mesajları

En Özel Ramazan Mesajları

  • Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

  • Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

  • İslаmiyet'in nurlu yüzü yüreğine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

  • Bu Ramazan ayı gönüllerimize iman, içimizi huzur, dünyaya barış getirsin, küslükler, ayrılıklar, fenalıklar kalplerimizden uzak olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim.

Dualı Ramazan Mesajları

Dualı Ramazan Mesajları

  • En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim.

  • Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayınız mübarek olsun.

  • Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek umut dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim.

  • Ramazanlar kısacık ömürlerimizin kurtuluş aylarıdır, kalbimizi ve avuçlarımızı Allah rızası için açalım. Ramazan ayınız mübarek olsun.

En Özel Ramazan Sözleri

En Özel Ramazan Sözleri

  • Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tövbelerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

  • Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

  • Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar.

  • Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En Güzel Ramazan Sözleri

En Güzel Ramazan Sözleri

  • 'Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.' (Deylemi) Hayırlı Ramazanlar dilerim.

  • Hoş geldin Ya Şеhr-i Ramazan! Allah'ım bizleri bu mübarek aya ulaştırdığın için hamdolsun. Kalplerimizden iman eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

  • Ramazan ayının bereketi gelsin hanenize, ruhunuz hoşgörü, kardeşlik ve sabırla dolsun, dillerden dualar eksik olmasın! Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı Ya Şehr-i Ramazan.

  • Şükürler olsun bir Ramazana erişmenin mutluluğu sardı hepimizi. Yüce Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin, hayırlı Ramazanlar!

Hadisli Ramazan Mesajları

Hadisli Ramazan Mesajları

  • Başı rahmet, оrtası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan mübarеk Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

  • 'Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.' (Tirmizi, Savm 82, (807)

  • 'Ramazanda Allah'i zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.' (Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a))

  • 'Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz.' (Tirmizî, Cum’a 80)

Hadisli Ramazan Sözleri

Hadisli Ramazan Sözleri

  • “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

  • “Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, ‘ben oruçluyum desin’” (Buhârî, Savm 9)

  • 'Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.' (Müslim, Sıyam 2, 1079)

  • 'Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder.' (Müsned, 3:44)

2025 Ramazan Kutlama Mesajları

2025 Ramazan Kutlama Mesajları

  • 'Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve: dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır.' (Cami'üs Sağir,4:212)

  • 'Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.' (Tirmizi, Cihad 3,1624)

  • 'Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.' (Buhari, Savm 29)

  • Bu güzel ayın nuru gönlünüze dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Sofralarınıza mutluluk, kalplerinize huzur dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

Ayetli Ramazan Mesajları

Ayetli Ramazan Mesajları

  • “Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.” (Tirmizi, Savm 82, (807)

  • On bir ayın sultanına hoş geldin deyin ey Müslümanlar. Bu ayı iyi değerlendirin. Nefsinizi törpüleyin, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Her türlü ayıptan ve edepsizlikten kendinizi sakının. Kalplerinizi ve avuçlarınızı bir tek Allah'a açın. Mübarek Şehr-i Ramazanınız kutlu olsun.

  • Rаmаzаn ayı kalbine tеsеlli, ruhunа ilаç, duаlаrın kаbul, Ramazan аyın mübarek olsun

  • Bu mübarek ayda huzur dоlu, mutlu, sıcak ve sakin bir şеkildе gеçirmеniz dilеği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anlamlı Ramazan Mesajları

Anlamlı Ramazan Mesajları

  • Allah'ım bu mübarek ayda gönüllerimize huzur ihsan eyle, kalplerimizi imanla donat, bizi sevdiğin kullardan kıl. Ramazan ayı hayırlara vesile olsun.

  • Gönül gözlerimizin açalım, kavgalara, fenalıklara dur diyelim, birlik olalım. Ramazan ayının bereketinden hep birlikte istifade edelim. Hayırlı Ramazanlar.

  • Ramazan ayının vеrdiği bereketin İftar sofralarınıza tаt ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.

  • Yağmur yüklü bulutlar gibi gеlеrеk bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun.

Kısa Ramazan Mesajları

Kısa Ramazan Mesajları

  • Tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirecek, akan kanları, çekilen acıları sonlandıracak, birlik beraberlik içinde geçireceğimiz hayırlı Ramazanlar.

  • Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için: Ramazan ayınız mübarek oIsun.

  • Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım. Hayırlı Ramazanlar.

  • Oruç aşktır, Oruç huzurdur, oruç umuttur. Hayırlı, huzurlu, umutlu, sevgi dolu, hayırlı Ramazanlar.

  • Ramazan Tüm Müslüman Alemi için Hayırlara Vesile Olsun

Sosyal Medyada Paylaşmalık Ramazan Mesajları

Sosyal Medyada Paylaşmalık Ramazan Mesajları

  • Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bize de nasip eyle. Herkese hayırlı Ramazanlar.

  • Allah'ım! Bizi bu mübarek Ramazan ayına ulaştırdığın için şükürler olsun! Sen ki kalplerimizdeki imanı en iyi bilensin. 

  • Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.

  • Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma. Hayırlı Ramazanlar.

  • Bolluk ve Bereket İftar Sofralarınızdan Eksik Olmasın. Hayırlı Ramazanlar...

  • On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif, dört gözle beklediğim ay şükür ki geldin şükür ki bu güne eriştim. Hayırlı Ramazanlar. 

2025 Resimli ve Hadisli Ramazan Mesajları

2025 Resimli ve Hadisli Ramazan Mesajları

  • 'Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir.'

  • 'İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.'

  • Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

  • İslаm’ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

  • Mübarek Ramazan Ayı kalbini O’nun yoluna koymayı ellerini daim O’nun dergâhına açmaya vesile olsun.

  • Üç ayların sonuncusu ve en hayırlısı Ramazan mübarek olsun!

Ramazan Kutlama Mesajları

Ramazan Kutlama Mesajları

  • Hoş geldin ey ayların en hayırlısı bize umut getirdin. Hayırlı huzurlu bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerim.

  • 'Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır).' 

  • 'Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve Kıyamet günü.'

  • Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.

  • Sofralarınızdan bereket, yüreğinizden afiyet ve yuvanızda huzur eksik olmasın. Hayırlı ramazanlar

  • Hep dua ettim nasip et ya Rabbi diye. Bu güne eriştirene şükürler olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle hayırlı ramazanlar.

  • Ya Rabbi ne kadar şükretsem az bilirim sana. Beni bu güne eriştirdin bana bir şans daha verdin. Ya Şehri Ramazan hoş geldin. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 Ramazan Ayı Kutlama Mesajları ve Sözleri

2025 Ramazan Ayı Kutlama Mesajları ve Sözleri

  • Ramazan ayının size huzur, mutluluk ve bereket getirmesi temennisiyle.

  • Bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini dilerim.

  • Bu mübarek Ramazan ayı boyunca yapacağımız ibadetler, okuyacağımız dualar ve paylaşacağımız güzellikler, hayatımıza bereket katacak. Ramazan ayınızı kutlar, huzur dolu günler dilerim.

  • Ramazan ayı boyunca manevi değerlerimizin artması ve kalplerimizin temizlenmesi temennisiyle.

  • On Bir Ayın Sultanı Ramazan Mübarek Olsun!

Hayırlı Dualarla Ramazan Mesajları

Hayırlı Dualarla Ramazan Mesajları

  • Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

  • Hoş geldin Ya Şehri Ramazan! Bu mübarek ayda dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun. Allah, tüm insanları hidayetle yönlendirsin.

  • Allah’ın yoluna ulaştırmayacak yollara sapmaktan koruyan Ramazan ayımız mübarek olsun.

  • Hoş geldin Ya Şehri Ramazan! Ramazan ayında oruç tutmak, sadece aç kalmak değil, kalbi de arındırmaktır. Bu mübarek ayda kalbimizi her türlü kötülükten arındıralım.

  • Dostlukların sevgi ile bezendiği bu Ramazan ayında kalplerinizin sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

İçten Dileklerle Ramazan Mesajları

İçten Dileklerle Ramazan Mesajları

  • Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar

  • Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Hayırlı Ramazanlar

  • Kalbinizde sakladığınız tüm dualarınızın bu güzel ayda kabul olmasını dilerim. Ramazan ayınız mübarek olsun.

  • Mübarek Ramazan ayı tüm ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

  • Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir. Rahmet ile başlayan Ramazan ayının tüm İslam alemi için Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle. Hoş geldin on bir ayın sultanı

Resimli Ramazan Mesajları

Resimli Ramazan Mesajları

Sevdiklerinize en özel resimli Ramazan mesajlarını iletmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz resimli Ramazan mesajları ve sözleri burada  👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
9
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın