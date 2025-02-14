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Cuma Mesajları 2025! En Güzel, Hayırlı, Dualı, Hadisli, Ayetli Resimli Cuma Mesajları

Cuma Mesajları 2025! En Güzel, Hayırlı, Dualı, Hadisli, Ayetli Resimli Cuma Mesajları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 10:15

İslam alemi için son derece kıymetli olan Cuma gününü ibadet ederek geçirmek ne güzel şeydir! Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz bu mübarek günde, hayır dualarınızı sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Biz de sizin için Cuma gününün anlamını ve önemini vurgulayan 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajlarını bir araya getirdik. WhatsApp, Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medyada paylaşabileceğiniz en özel resimli Cuma günü mesajlarını içeriğimizde bulabilirsiniz. 

İşte, sizin için derlediğimiz en güzel, hayırlı, ayetli, dualı, hadisli, yeni ve resimli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar!

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En Güzel Hayırlı Cuma Mesajları Mesajları ve Sözleri

En Güzel Hayırlı Cuma Mesajları Mesajları ve Sözleri

  • Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar. 

  • “Yoksa insan, her istediğini elde edeceğini mi sanır.”? (Necm suresi 24.ayet) Cuma günümüzün hayr-ı ve bereketi üzerimize olsun.

  • İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

  • Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammediyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

  • Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar

  • Ey Allahım! Bize yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

  • Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

  • Allah’ım! Ruhumu dara düşürme, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı CumaIar.

Ayetli ve Hadisli Cuma Mesajları

Ayetli ve Hadisli Cuma Mesajları

  • 'Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtu selâm getiriniz; zira sizin salâtu selamlarınız bana sunulur.'

  • Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

  • Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim!

  • Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

  • Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu yalnız bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

  • Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla,

'Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.' (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Dualı Cuma Mesajları

Dualı Cuma Mesajları

  • Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

  • Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım. Hayırlı Cumalar.

  • Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar.

  • Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için sen de dua et Allah için... Cumanız mübarek olsun!

  • Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

  • Mevlana diyor ki: Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın. Derdine derman, gönlüne iman dolsun! Hayırlı Cumalar

Kısa ve Anlamlı Cuma Mesajları

Kısa ve Anlamlı Cuma Mesajları

  • Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

  • Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

  • Allah'ım; Yolda olana 'Selâmet' Hasta olana 'Afiyet' Darda olana 'Metanet' Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

  • Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

  • Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

Resimli Cuma Mesajları

Resimli Cuma Mesajları

  • Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

  • Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizi de af eyle! Dua ile Hayırlı Cumalar.

  • Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, umutlu, aşk ve iman dolu hayırlı Cumalar olsun.

  • Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

  • Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

  • Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

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En Farklı Cuma Mesajları

En Farklı Cuma Mesajları

  • Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, Hayırlı Cumalar.

  • Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

  • Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

  • 'Bilerek Hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin.' (Bakara – 42) Cumanız Mübarek Olsun. Selam ve dua ile... 

  • Hayırlı Cumalar. Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

  • Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizi o büyük İslam dininin yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar!

En Hayırlı Cuma Mesajları

En Hayırlı Cuma Mesajları

  • Cumanız mübarek olsun. Gününüz aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa her daim sizden uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. 

  • Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bize senin sevdiklerinin arasında olmayı ve nur cemalini görebilmeyi nasip eyle. Hayırlı Cumalar! 

  • İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah cumanızı kabul etsin.

  • Allah'ım: Yolda olana 'selâmet', hasta olana 'afiyet', darda olana 'metanet' nasip eyle. Hayırlı cumalar.

  • Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları, kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve huzurla hayırlı Cumalar!

  • Allah'ım: Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı Cumalar.

Eşe Dosta Göndermelik Cuma Mesajları

Eşe Dosta Göndermelik Cuma Mesajları

  • Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.

  • Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!

  • Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

  • Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

  • Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Payalaşabileceğiniz Resimli Cuma Mesajları

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Payalaşabileceğiniz Resimli Cuma Mesajları

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

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Rasûlullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: 

'Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.' (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

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Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı Cumalar!

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Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Hayırlı Cumalar! 

(Fussilet Suresi 33. Ayet)

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Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, Cumamız mübarek olsun.

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Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.

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'Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizim kadar onların da.' Cumanız mübarek olsun.

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Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın. Hayırlı Cumalar!

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Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa ve huzur versin. Bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

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Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle. Hayırlı Cumalar!

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'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.' (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız hayırlara vesile olsun!

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'Kalbinde kafasında hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir.' (Tirmizi, Fezailül Kur’an 18) 

Hayırlı Cumalar!

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Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umurunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı Cumalar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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