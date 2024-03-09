Teravih Namazı Nasıl Kılınır ve Ne Zaman Kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayında kılınan bir nafile namazı olan teravih namazı tüm müslümanlar için çok önemlidir. Teravih namazı, hadislerde yer alır ve son derece faziletli bir namazdır. Kılınma biçimi, Müslümanlara farz kılınan namazlardan farklıdır. Bu yılın ilk teravih namazı ise Ramazan Arifesine denk gelen 10 Mart Pazar günü kılınacak. Bu durum, birçok müslümanın teravih namazının farz mı, yoksa sünnet mi olduğunu sorgulamasına neden olur. Teravih namazının camide cemaatle mi, evde yalnız mı kılınacağı da merak konusu. Peki, teravih namazının kılınışı nasıldır? Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı ne zaman kılınır?

İşte, teravih namazı hakkında bilinmesi gerekenler ve bu namazın faziletleri...