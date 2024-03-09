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Teravih Namazı Nasıl Kılınır ve Ne Zaman Kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Teravih Namazı Nasıl Kılınır ve Ne Zaman Kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 00:33

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayında kılınan bir nafile namazı olan teravih namazı tüm müslümanlar için çok önemlidir. Teravih namazı, hadislerde yer alır ve son derece faziletli bir namazdır. Kılınma biçimi, Müslümanlara farz kılınan namazlardan farklıdır. Bu yılın ilk teravih namazı ise Ramazan Arifesine denk gelen 10 Mart Pazar günü kılınacak. Bu durum, birçok müslümanın teravih namazının farz mı, yoksa sünnet mi olduğunu sorgulamasına neden olur. Teravih namazının camide cemaatle mi, evde yalnız mı kılınacağı da merak konusu. Peki, teravih namazının kılınışı nasıldır? Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı ne zaman kılınır? 

İşte, teravih namazı hakkında bilinmesi gerekenler ve bu namazın faziletleri...

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İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?

İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?

Ramazan Ayı boyunca kılınan teravih namazı, her yıl ilk kez Ramazan ayının arifesi günü kılınır. Bu yıl Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 tarihine denk gelmesi nedeniyle, ilk teravih 10 Mart Pazar akşamı kılınacaktır. 

Son teravih namazı ise Ramazanın 29. gününe denk gelen 8 Nisan 2024 tarihinde Pazartesi günü yatsı namazına müteakip kılınacak.

Teravih Namazı Faziletleri: Teravih Nedir?

Teravih Namazı Faziletleri: Teravih Nedir?

Teravih, sözlükte 'rahatlamak, dinlemek' anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak ele aldığımızda ise 'Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile (farz olmayan) namaz' anlamına gelmektedir. 

Hz. Muhammed (S.A.V.) teravih namazı ile ilgili şöyle buyurmuştur: 

'Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.' (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1)

Teravih Namazı Kaç Rekat?

Teravih Namazı Kaç Rekat?

Teravih namazının sekiz, on, on altı, yirmi, otuz altı, otuz sekiz ve kırk rekat olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Teravih namazının rekat sayısı ile ilgili bilinen en önemli rivayet ise Hz. Muhammed (s.a.s.) vitir dahil yirmi üç rekat namaz kıldığı şeklindedi. Bu nedenler teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. 

Teravih Namazı Yatsıyla Birlikte Toplam Kaç Rekattır? 

Teravih namazı 20 rekat, yatsı namazı ise 13 rekattır. Yatsı ve teravih namazı toplam 33 rekattır.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazından önce yatsı namazı vaktinde: Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti, sonra 4 rekatlık farzı daha sonra da 2 rekatlık son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

Teravih Namazı Niyeti: 

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: İmam, “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat ise “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek namaza başlanır.

1.Rekat

  • İmam ve cemaat sırasıyla: 'Sübhaneke Duasını' okur, 'Euzü-Besmele' çekilir ve 'Fatiha Suresi' ile birlikte bir de 'Zammı Sure' okunur. 

  • Cemaatle birlikte rüku ve secde edilir. 

2. Rekat

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Zammı Sure' okunur.

  • Cemaatle birlikte rüku ve secde edilir. 

Terevih namazı iki rekat şeklinde kılınacaksa: 'Tahiyyat Duası', 'Salli-Barik Duaları' ve Rabbena duaları' okunduktan sonra selam verilir. 

Teravih namazı dörder rekat olarak kılınacaksa oturduktan sonra 'Tahiyyat Duası', 'Salli-Barik Duaları' okunur ve üçüncü rekate kalkılır. 

3. Rekat

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Sübhaneke Duası' okunur.

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Zammı Sure' okunur.

  • Cemaatle birlikte rüku ve secde edilir. 

4. Rekat

  • Yalnızca imam 'Besmele' çeker, 'Fatiha Suresi' ve 'Zammı Sure' okur.

  • Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.

  • Bu sırada cemaat ve imam birlikte 'Tahiyyat Duası', 'Salli-Barik' ve 'Rabbena Dualarını' okur. 

  • Daha sonra önce sağa sonra sola selam verilir.  

  • Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

Teravih Namazı Farz mı?

Teravih Namazı Farz mı?

Teravih namazı Ramazan ayı boyunca kılınan bir nafile namazdır. Teravih namazı farz değil, müslüman kadınlar ve erkekler için sünnettir.

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Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır? Teravih Namazı Saat Kaçta?

Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır? Teravih Namazı Saat Kaçta?

Teravih namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Yatsı namazından sonra kılınan teravih namazından sonra 3 rekatlık vitir namazı da kılınır.

Ramazan ayında yatsı ezanı okunduktan sonra sırasıyla

  • 4 rekat yatsı namazının ilk sünneti

  • 4 rekat yatsı namazının farzı

  • 2 rekat yatsı namazının son sünneti 

  • 20 rekat teravih

  • 3 rekat vitir namazı kılınır.

Teravih namazı, yatsı namazının farzından önce kılınırsa, kılınan teravih ve vitir namazı iade edilmelidir. Eğer vakit çıkmışsa, teravih namazının kazası kılınmaz. Ancak vitir namazının kazasını kılmak gerekir.

Teravih Namazı Evde Kılınır mı?

Teravih Namazı Evde Kılınır mı?

Genel olarak nafile namazlarını tek başına kılmak daha faziletlidir. Fakat teravih namazı için bu durum biraz daha farklıdır. Teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamber (S.A.S.) tarafından uygulanmıştır. 

Teravih namazını birkaç kez cemaatle kıldıran Hz. Muhammed (S.A.S.) daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir. Bu yüzden teravih namazı evde, tek başına da kılınabilir.

Teravih Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Teravih Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

  • Sübhaneke Duası

  • Ettehiyyatü Duası

  • Allahümme Salli Duası

  • Allahümme Barik Duası

  • Rabbena Atina Duası

  • Rabbenağfirli Duası

  • Hacet Duası

Teravih Namazında Okunan Sureler

  • Fatiha Suresi 

  • Fil Suresi 

  • Kureyş Suresi

  • Maun Suresi

  • Kafirun Suresi

  • Kevser Suresi

  • Nasr Suresi

  • Tebbet Suresi

  • Nas Suresi

  • Felak Suresi 

  • İhlas Suresi

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