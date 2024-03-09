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Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Teravihden Sonra Kılınan Vitir Namazında Hangi Dualar Okunur?

Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Teravihden Sonra Kılınan Vitir Namazında Hangi Dualar Okunur?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 00:33

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayıyla birlikte, tüm Müslüman alemi için ibadet etmenin önemi de artmaktadır. Bu ay cennet kapılarının ardına kadar açıldığı rahmet, bolluk, bereket ve arınma ayı olduğuna inanılır. Bu mübarek ayda tutulan oruçların açılmasının ardından, teravih namazı kılınır. Yatsı namazına müteakip kılınana teravih namazının ardından bir de vitir namazı kılınır. Peki vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Vitir namazı sırasında hangi dualar okunur? 

İşte vitir namazıyla ilgili merak edilenler...

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Tüm Müslüman toplumlar, bolluk, bereket ve yardımlaşmanın ayı Ramazan'a kavuşmanın heyecanı yaşıyor..

Tüm Müslüman toplumlar, bolluk, bereket ve yardımlaşmanın ayı Ramazan'a kavuşmanın heyecanı yaşıyor..

İslam dünyasının büyük bir coşku ve sabırsızlıkla beklediği, 'on bir ayın sultanı' olarak nitelendirilen Ramazan ayının ilk günü, bu yıl 11 Mart Pazartesi gününe gününe denk gelmiştir. Teravih namazı ise bu yıl ilk kez Ramazan arifesine denk gelen 10 Mart Pazar günü kılınacaktır.

Ramazan ayı, Müslümanların en kutsal ayıdır ve bu ayın en önemli ibadetlerinden biri teravih namazıdır.

Ramazan ayı, Müslümanların en kutsal ayıdır ve bu ayın en önemli ibadetlerinden biri teravih namazıdır.

Teravih, cemaatle birlikte kılınan ve Ramazan'ın manevi atmosferini pekiştiren bir namazdır. Ancak Ramazan ayının sadece teravih namazıyla sınırlı olmadığını unutmamak gerekir. Bu dönemde ayrıca vitir namazı da kılınır, ki bu namazın da kendine has bir önemi vardır.

Vitir namazı, genellikle her zaman kılınır, ancak Ramazan ayında özel bir öneme sahiptir. Çünkü bu ay, Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştırdıkları ve manevi duygularla bir araya geldikleri bir aydır. Dolayısıyla vitir namazı, bu manevi atmosferin bir parçasıdır ve Ramazan'ın ruhunu tamamlar.

Vitir Namazı Kaç Rekattır?

Vitir Namazı Kaç Rekattır?

Vitir namazı, yatsı ve teravih namazından sonra kılınır. Yatsı namazının sünneti ve farzından sonra kılınan vitir namazı, toplamda 3 rekattır.

Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır?

Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır?

Vitir Namazı 1. Rekat Kılınışı

  • ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir vacip namazını kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye.' diyerek niyet edilir.

  • Niyetin ardından 'Allahu Ekber' diyerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

  • Namaza başlandıktan sonra '''Subhaneke'' duası okunur.

  • Daha sonra ''Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.' denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

  • Fatiha'dan sonra namaz sureleri okunur ve Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir.

  • Rüku sırasında üç defa ''Subhane Rabbiyel Azim'' okunur.

  • Semi Allahulimen Hamide' diyerek rükudan doğrulur. Burada 'Rabbena velekel Hamd.'' denilir.

  • Daha sonra ''Allahu Ekber' diyerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken 3 kere 'Sübhane Rabbiyel-a'lâ' okunur. Ardından 'Allahu Ekber' diyerek oturma pozisyonuna gelinir. 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan 'Allahu Ekber' diyerek 2. secdeye gidilir. Tekrardam üç kez 'Sübhane Rabbiyel-a'lâ' okunur

Vitir Namazı 2.Rekat Kılınışı

  • Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur.

  • Fatiha'dan sonra namaz sureleri okunur ve 'Allahu Ekber' denilerek rükuya gidilir.

  • Rüku'da üç sefer ''Subhane Rabbiyel Azim'' okunur ve Semi Allahulimen Hamide' denilerek ayağa kalkılır.

  • Allahu Ekber denilerek secdeye gidildikten sonra iki defa secde yapılır. Bu secdeler üç sefer 'Sübhane Rabbiyel-a'lâ' okunur.

  • 2.rekatın sonunda oturulur ve Ettehıyyatü duası okunur.

Vitir Namazı 3.Rekat Kılınışı

  • Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

  • Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve Kunut duaları okunur.

  • Daha sonra namaz sureleri ile birlikte Kuran-ı Kerim'den üç ayet daha okunur.

  • Eller kulaklara kadar kaldırılır ve Allahu Ekber denilir. Ardından Kunut duaları okunarak rükuya gidilir.

  • Rüku'da 3 kere 'Subhane Rabbiyel Azim' okunduktan sonra Semi Allahulimen Hamide' diyerek rükudan kalkılır.

  • Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir ve iki defa secde yapılır. Her secde de üç kere 'Sübhane Rabbiyel-a'lâ' okunur.

  • 3. rekat bittikten sonra oturulur ve  'Tahiyyat - Salli - Barik - Rabbena' dualarının hepsi okunur.

  • Son olarak ilk önce sağa ve sonra sola olmak üzere 'Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah' diyerek selam verilir ve namaz bitirilir

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Başka Dua Okunur mu?

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Başka Dua Okunur mu?

Vitir namazının kılınışında, belirli sureler ve duaların okunması gereklidir. Bu sureler; Fil, Kureyş, Fatiha, Maun, Kafirun, Kevser, Nasr, Tebbet, Nas ve İhlas sureleridir. Ayrıca, Felak ve Subhaneke duaları ile birlikte Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Kunut Duası 1, Kunut Duası 2, Rabbena ve Rabbenağfirli duaları da vitir namazında okunur.

Vitir namazı kılarken, Müslümanların Kunut dualarını okuması gereklidir. Ancak, bu duaların ezberlenmesi biraz zaman alabilir. Bu süre zarfında, Rabbenaatina duası okunabilir ya da 'Allahümmeğfir li' ifadesi üç kez tekrarlanabilir. Bu, namazın doğru bir şekilde kılınmasını sağlar.

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