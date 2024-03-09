Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Teravihden Sonra Kılınan Vitir Namazında Hangi Dualar Okunur?
Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Teravihden Sonra Kılınan Vitir Namazında Hangi Dualar Okunur?
Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayıyla birlikte, tüm Müslüman alemi için ibadet etmenin önemi de artmaktadır. Bu ay cennet kapılarının ardına kadar açıldığı rahmet, bolluk, bereket ve arınma ayı olduğuna inanılır. Bu mübarek ayda tutulan oruçların açılmasının ardından, teravih namazı kılınır. Yatsı namazına müteakip kılınana teravih namazının ardından bir de vitir namazı kılınır. Peki vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Vitir namazı sırasında hangi dualar okunur?
İşte vitir namazıyla ilgili merak edilenler...
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Tüm Müslüman toplumlar, bolluk, bereket ve yardımlaşmanın ayı Ramazan'a kavuşmanın heyecanı yaşıyor..
Ramazan ayı, Müslümanların en kutsal ayıdır ve bu ayın en önemli ibadetlerinden biri teravih namazıdır.
Vitir Namazı Kaç Rekattır?
Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır?
Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Başka Dua Okunur mu?
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