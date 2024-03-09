Vitir Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Teravihden Sonra Kılınan Vitir Namazında Hangi Dualar Okunur?

Teravih, cemaatle birlikte kılınan ve Ramazan'ın manevi atmosferini pekiştiren bir namazdır. Ancak Ramazan ayının sadece teravih namazıyla sınırlı olmadığını unutmamak gerekir. Bu dönemde ayrıca vitir namazı da kılınır, ki bu namazın da kendine has bir önemi vardır.

Vitir namazı, genellikle her zaman kılınır, ancak Ramazan ayında özel bir öneme sahiptir. Çünkü bu ay, Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştırdıkları ve manevi duygularla bir araya geldikleri bir aydır. Dolayısıyla vitir namazı, bu manevi atmosferin bir parçasıdır ve Ramazan'ın ruhunu tamamlar.