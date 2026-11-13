Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu “Herkesin Bir Silahı Olacak” Dedi: Paylaşıma Erişim Engeli Getirildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı havalı tüfek tanıtımına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, paylaşımın çocukları silah kullanımına özendirdiğini belirterek 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında başvuru yaptı, başvurunun ardından erişimin engellenmesine karar verildi.
Fatih Reşit Civelekoğlu, havalı tüfeği elinde tuttuğu videoda silahsız erkeklerin erkeklik gereğini yerine getirmediğini öne sürdü.
Bakanlık incelemede havalı tüfek tanıtımı, çocuklara silah öğretmeyi özendiren ifadeler ve indirimli silah alımına yönlendirme tespit etti.
Bakanlık, çocuklarla çalışan uzmanların paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkisini gözetmesini bekliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın