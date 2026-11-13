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Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu “Herkesin Bir Silahı Olacak” Dedi: Paylaşıma Erişim Engeli Getirildi

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu “Herkesin Bir Silahı Olacak” Dedi: Paylaşıma Erişim Engeli Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 12:31
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Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı havalı tüfek tanıtımına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, paylaşımın çocukları silah kullanımına özendirdiğini belirterek 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında başvuru yaptı, başvurunun ardından erişimin engellenmesine karar verildi.

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Fatih Reşit Civelekoğlu, havalı tüfeği elinde tuttuğu videoda silahsız erkeklerin erkeklik gereğini yerine getirmediğini öne sürdü.

Fatih Reşit Civelekoğlu, havalı tüfeği elinde tuttuğu videoda silahsız erkeklerin erkeklik gereğini yerine getirmediğini öne sürdü.

Bakanlığın tepkisini çeken videoda Civelekoğlu, havalı tüfek tanıtımı yaptı. Psikolog 'Her evde bir silah olacak' dedi. Silah edinilmesi ve kullanımının öğrenilmesi gerektiğini savunan Fatih Reşit Civelekoğlu, bu eğitimin erkek çocuklarına da verilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlık incelemede havalı tüfek tanıtımı, çocuklara silah öğretmeyi özendiren ifadeler ve indirimli silah alımına yönlendirme tespit etti.

Bakanlık incelemede havalı tüfek tanıtımı, çocuklara silah öğretmeyi özendiren ifadeler ve indirimli silah alımına yönlendirme tespit etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 Kasım 2026 tarihli basın açıklamasında paylaşımı 'çocukları silah kullanımına özendirdiği' gerekçesiyle hedef aldı. Bakanlık, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında başvuruda bulundu. Başvuru sonucunda paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır.'

Bakanlık, çocuklarla çalışan uzmanların paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkisini gözetmesini bekliyor.

Bakanlık, çocuklarla çalışan uzmanların paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkisini gözetmesini bekliyor.

Bakanlık açıklamasında yalnızca tek bir paylaşıma değil, çocuk gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların genel tutumuna da değinildi. Açıklamada bu uzmanların toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklendiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamayı şu sözlerle bitirdi: 'Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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