2027 Memur Maaşları: Merkez Bankası'nın Yeni Enflasyon Tahminiyle Meslek Meslek Zamlı Rakamlar
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Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesi, memurların Ocak 2027 zammı için hesapları değiştirdi. Yaklaşık 2,78 puanlık enflasyon farkına yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı eklenince memur maaşlarına gelecek toplam zam yüzde 7,91 civarında hesaplanıyor. Bu orana göre en düşük memur maaşından profesör aylığına kadar tüm kalemlerin yeni rakamları belli oldu.
[Kaynak: Sözcü]
Zamlı en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan yaklaşık 75 bin 779 liraya çıkıyor.
Öğretmenlerde 1/4 kademe maaşı 83 bin 254 liradan 89 bin 839 liraya yükselecek.
Hemşirelerin maaşı 84 bin 845 liradan yaklaşık 91 bin 556 liraya doğru ilerliyor.
Polis memuru 92 bin 618 lira olan maaşını yaklaşık 99 bin 944 liraya çıkaracak.
Uzman doktorun aylığı 170 bin 730 lirayı aşıp 184 bin liranın üzerine çıkıyor.
Kesin zam oranını Kasım-Aralık enflasyonu ile 3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK verisi belirleyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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