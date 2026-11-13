2027 Memur Maaşları: Merkez Bankası'nın Yeni Enflasyon Tahminiyle Meslek Meslek Zamlı Rakamlar

Yüzde 7,91'lik artış hesabına göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya yükseliyor. Lise mezunu teknisyen (11/1) 75 bin 877 lira olan maaşını 81 bin 879 liraya, üniversite mezunu memur (9/1) ise 73 bin 70 liradan 78 bin 850 liraya taşıyacak.

Bu rakamların dayanağı iki kalemden oluşuyor. İlki, ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı. İkincisi ise yıl sonu enflasyon tahmini ile bu zam arasında kalan yaklaşık yüzde 2,78'lik enflasyon farkı. Aynı hesap Merkez Bankası'nın önceki tahmini olan yüzde 28 üzerinden yapıldığında artış yüzde 6,67'de kalıyor, en düşük maaş da yaklaşık 74 bin 908 lira oluyordu.