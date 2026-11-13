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2027 Memur Maaşları: Merkez Bankası'nın Yeni Enflasyon Tahminiyle Meslek Meslek Zamlı Rakamlar

2027 Memur Maaşları: Merkez Bankası'nın Yeni Enflasyon Tahminiyle Meslek Meslek Zamlı Rakamlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 08:22
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Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesi, memurların Ocak 2027 zammı için hesapları değiştirdi. Yaklaşık 2,78 puanlık enflasyon farkına yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı eklenince memur maaşlarına gelecek toplam zam yüzde 7,91 civarında hesaplanıyor. Bu orana göre en düşük memur maaşından profesör aylığına kadar tüm kalemlerin yeni rakamları belli oldu.

[Kaynak: Sözcü]

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Zamlı en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan yaklaşık 75 bin 779 liraya çıkıyor.

Zamlı en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan yaklaşık 75 bin 779 liraya çıkıyor.

Yüzde 7,91'lik artış hesabına göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya yükseliyor. Lise mezunu teknisyen (11/1) 75 bin 877 lira olan maaşını 81 bin 879 liraya, üniversite mezunu memur (9/1) ise 73 bin 70 liradan 78 bin 850 liraya taşıyacak.

Bu rakamların dayanağı iki kalemden oluşuyor. İlki, ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı. İkincisi ise yıl sonu enflasyon tahmini ile bu zam arasında kalan yaklaşık yüzde 2,78'lik enflasyon farkı. Aynı hesap Merkez Bankası'nın önceki tahmini olan yüzde 28 üzerinden yapıldığında artış yüzde 6,67'de kalıyor, en düşük maaş da yaklaşık 74 bin 908 lira oluyordu.

Öğretmenlerde 1/4 kademe maaşı 83 bin 254 liradan 89 bin 839 liraya yükselecek.

Öğretmenlerde 1/4 kademe maaşı 83 bin 254 liradan 89 bin 839 liraya yükselecek.

Kamu çalışanları arasında en kalabalık gruplardan biri olan öğretmenler için tablo şöyle: 83 bin 254 lira alan 1/4 kademedeki öğretmenin maaşı yaklaşık 89 bin 839 lira olacak. Aradaki fark 6 bin 585 lirayı buluyor.

Uzman öğretmen tarafında ise rakamlar bir basamak yukarıda başlıyor. 92 bin 166 lira olan aylık, aynı oranla 99 bin 456 liraya çıkıyor. İki grup arasındaki makas, zamdan sonra da yaklaşık 9 bin 600 lira seviyesinde kalıyor.

Hemşirelerin maaşı 84 bin 845 liradan yaklaşık 91 bin 556 liraya doğru ilerliyor.

Hemşirelerin maaşı 84 bin 845 liradan yaklaşık 91 bin 556 liraya doğru ilerliyor.

Üniversite mezunu hemşirenin (5/1) güncel maaşı 84 bin 845 lira. Yüzde 7,91'lik artış uygulandığında bu rakam yaklaşık 6 bin 711 lira artışla 91 bin 556 liraya ulaşıyor.

Zam sonrası hemşire maaşı, aynı hesapta 89 bin 839 liraya çıkan öğretmen maaşının yaklaşık 1.700 lira üzerinde kalıyor. Zam öncesinde bu fark 1.591 liraydı.

Polis memuru 92 bin 618 lira olan maaşını yaklaşık 99 bin 944 liraya çıkaracak.

Polis memuru 92 bin 618 lira olan maaşını yaklaşık 99 bin 944 liraya çıkaracak.

8/1 kademedeki polis memurunun 92 bin 618 lira olan maaşı, yüzde 7,91'lik artışla 99 bin 944 liraya çıkıyor. Yani zam, rakamsal olarak 7 bin 326 lirayı buluyor.

Emniyet kadrosunda bir üst rütbe olan başkomiserin (3/1) maaşı ise 101 bin 242 liradan 109 bin 250 lira civarına yükseliyor. Polis memuruyla başkomiser arasındaki fark yaklaşık 9 bin 300 lira kalıyor.

Uzman doktorun aylığı 170 bin 730 lirayı aşıp 184 bin liranın üzerine çıkıyor.

Uzman doktorun aylığı 170 bin 730 lirayı aşıp 184 bin liranın üzerine çıkıyor.

Tablonun en üst sırasında uzman doktorlar yer alıyor. 1/4 kademedeki uzman doktorun 170 bin 730 lira olan maaşı yaklaşık 184 bin 235 liraya çıkıyor. Profesörün aylığı ise 153 bin 208 liradan 165 bin 327 liraya yükseliyor.

Mühendisler (1/4) 109 bin 185 liradan 117 bin 822 liraya, avukatlar 102 bin 135 liradan 110 bin 214 liraya, üniversite mezunu şube müdürleri ise 107 bin 110 liradan 115 bin 582 liraya ulaşacak.

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Kesin zam oranını Kasım-Aralık enflasyonu ile 3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK verisi belirleyecek.

Kesin zam oranını Kasım-Aralık enflasyonu ile 3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK verisi belirleyecek.

Yukarıdaki tüm rakamlar mevcut enflasyon tahminine göre hesaplanan projeksiyonlar. Zammın kesinleşmesi için Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin gelmesi gerekiyor. TÜİK yıl sonu enflasyonunu 3 Ocak 2027'de açıklayacak, memur ve memur emeklisi zammı da bunun ardından netleşecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 seviyesinde. Bu beklentiyle hesap yapıldığında artış yüzde 8,02'ye çıkıyor. Yani rakamların Ocak'a kadar birkaç yüz lira oynaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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