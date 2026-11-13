Bir İtalya Yolculuğu: Pasaport, Taksi ve Bir Kâse Yoğurt
Turizm sektöründe çalışanların gerçek tatili, çoğu zaman herkesin evine döndüğü sonbahar aylarında başlar 🍂. Ben de birkaç yıl önce, sonbaharın sakin günlerinde eşimle birlikte kısa bir İtalya yolculuğuna çıktım ✈️. O günlerde bunun sadece güzel bir gezi olacağını düşünüyordum. Meğer dönüşte bavulumda yalnızca anılar değil, turizm adına önemli dersler de taşıyacakmışım 💼.
Rotamız Çeşme'den başlayıp Sakız Adası, Atina, Roma, Floransa, Venedik, Napoli, Ischia ve Sardunya'ya uzanıyordu 🗺️. Dönüşümüzü yine Roma–Atina–Sakız üzerinden Çeşme'ye planlamıştık.
Sabah feribotuyla Çeşme'den ayrıldık ⛴️. Yaklaşık kırk beş dakika sonra Sakız Adası'na ulaştık. Limandan kısa bir taksi yolculuğuyla havalimanına geçtik ve Olympic Air'in küçük pervaneli uçağıyla Atina'ya uçtuk 🛩️. Uçakta yalnızca on kadar yolcu vardı. Atina'da yaptığımız aktarmanın ardından Roma'ya indik.
Yolculuğun ilk şaşkınlığını Roma Havalimanı'nda yaşadık 😲.
Roma'da havalimanındaki danışma görevlisine şehir merkezine en ekonomik ulaşım yolunu sordum.
Roma'an sonra hızlı trenle Floransa'ya geçtik 🚄.
Belki de dünyanın en sıra dışı şehirlerinden biri... ✨
Bazen en çok eleştirdiğimiz uygulamaların değerini, onlardan mahrum kaldığımızda anlıyoruz.
Asıl nedeni; İtalya'nın İtalya gibi kalabilmesidir.
Çünkü insanlar sadece bir otelde konaklamaya değil, bir ülkenin ruhunu hissetmeye gelir.
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