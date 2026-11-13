Bir İtalya Yolculuğu: Pasaport, Taksi ve Bir Kâse Yoğurt

Turizm sektöründe çalışanların gerçek tatili, çoğu zaman herkesin evine döndüğü sonbahar aylarında başlar 🍂. Ben de birkaç yıl önce, sonbaharın sakin günlerinde eşimle birlikte kısa bir İtalya yolculuğuna çıktım ✈️. O günlerde bunun sadece güzel bir gezi olacağını düşünüyordum. Meğer dönüşte bavulumda yalnızca anılar değil, turizm adına önemli dersler de taşıyacakmışım 💼.

Rotamız Çeşme'den başlayıp Sakız Adası, Atina, Roma, Floransa, Venedik, Napoli, Ischia ve Sardunya'ya uzanıyordu 🗺️. Dönüşümüzü yine Roma–Atina–Sakız üzerinden Çeşme'ye planlamıştık.

Sabah feribotuyla Çeşme'den ayrıldık ⛴️. Yaklaşık kırk beş dakika sonra Sakız Adası'na ulaştık. Limandan kısa bir taksi yolculuğuyla havalimanına geçtik ve Olympic Air'in küçük pervaneli uçağıyla Atina'ya uçtuk 🛩️. Uçakta yalnızca on kadar yolcu vardı. Atina'da yaptığımız aktarmanın ardından Roma'ya indik.