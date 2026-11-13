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AB Kapıdan Sokmuyordu, BM Tadına Bayıldı! Türk Lezzetini Bir Yiyen Ertesi Gün Yeniden Sıraya Girdi

AB Kapıdan Sokmuyordu, BM Tadına Bayıldı! Türk Lezzetini Bir Yiyen Ertesi Gün Yeniden Sıraya Girdi

Antalya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 12:28
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Antalya'da süren COP31 İklim Zirvesi'nde bu kez gündeme müzakereler değil, bir sokak lezzeti oturdu. Birleşmiş Milletler kontrolündeki Mavi Bölge'de açılan kokoreç standı, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların uğrak noktasına dönüştü. Kokoreci ilk kez tadan bazı yabancı ziyaretçiler, ertesi gün yeniden standın yolunu tuttu.

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Kokoreç ilk kez bir Birleşmiş Milletler alanında satılıyor.

Kokoreç ilk kez bir Birleşmiş Milletler alanında satılıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO 2016 alanında devam ediyor. Resmi müzakerelerin yürütüldüğü ve yalnızca akreditasyonu olan katılımcıların girebildiği Mavi Bölge'deki yeme-içme alanında, Türk sokak lezzetlerinin en çok tartışılanı da yerini aldı: Kokoreç.

Standı işleten Balıkesirli Erdal Aslanboğa, gördüğü ilgiden oldukça memnun. Bu alanda bir ilki yaşadıklarını söyleyen Aslanboğa, 'Gelen yabancı ziyaretçilerimizin tepkisi çok güzel. Bilmeyenler var, doğru bir şekilde bilmeyenlere anlatıyoruz. Sokak lezzetimizi, kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz' dedi.

AB kapıdan sokmadı, BM tadına bayıldı. Yiyen ertesi gün yeniden standa döndü.

AB kapıdan sokmadı, BM tadına bayıldı. Yiyen ertesi gün yeniden standa döndü.

Kokoreci hayatında ilk kez deneyen bazı yabancı katılımcılar, lezzeti o kadar beğendi ki bir gün sonra yeniden standın yolunu tuttu. Tepsileriyle stanttan ayrılan ziyaretçiler, 'Kokoreç çok güzel' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Aslanboğa, 'Şu anda geri dönüşler de çok güzel. Yiyen ertesi gün bir daha yemeğe geliyor. 10-12 gün boyunca buradayız. Birçok ülkeden gelen farklı kültürlerde insanlar var. Kendi kültürümüzü burada hem anlatıp hem de tadım yaptırıyoruz' diye konuştu.

Balıkesirli usta, konuşmasında kokorecin daha önce Avrupa Birliği'ne kabul edilmediğini de hatırlattı. Kokorecin AB'de yasaklandığı söylentisi Türkiye'de yıllardır dolaşıyor; ancak Birlik'in kokoreci doğrudan yasaklayan bir kararı bulunmuyor. Tartışma daha çok sakatat işlenmesine ilişkin hijyen kurallarından kaynaklanıyor, nitekim AB üyesi Yunanistan'da kokoreç 'kokoretsi' adıyla yaygın biçimde tüketiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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