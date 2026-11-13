AB Kapıdan Sokmuyordu, BM Tadına Bayıldı! Türk Lezzetini Bir Yiyen Ertesi Gün Yeniden Sıraya Girdi

Kokoreci hayatında ilk kez deneyen bazı yabancı katılımcılar, lezzeti o kadar beğendi ki bir gün sonra yeniden standın yolunu tuttu. Tepsileriyle stanttan ayrılan ziyaretçiler, 'Kokoreç çok güzel' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Aslanboğa, 'Şu anda geri dönüşler de çok güzel. Yiyen ertesi gün bir daha yemeğe geliyor. 10-12 gün boyunca buradayız. Birçok ülkeden gelen farklı kültürlerde insanlar var. Kendi kültürümüzü burada hem anlatıp hem de tadım yaptırıyoruz' diye konuştu.

Balıkesirli usta, konuşmasında kokorecin daha önce Avrupa Birliği'ne kabul edilmediğini de hatırlattı. Kokorecin AB'de yasaklandığı söylentisi Türkiye'de yıllardır dolaşıyor; ancak Birlik'in kokoreci doğrudan yasaklayan bir kararı bulunmuyor. Tartışma daha çok sakatat işlenmesine ilişkin hijyen kurallarından kaynaklanıyor, nitekim AB üyesi Yunanistan'da kokoreç 'kokoretsi' adıyla yaygın biçimde tüketiliyor.