AB Kapıdan Sokmuyordu, BM Tadına Bayıldı! Türk Lezzetini Bir Yiyen Ertesi Gün Yeniden Sıraya Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Antalya'da süren COP31 İklim Zirvesi'nde bu kez gündeme müzakereler değil, bir sokak lezzeti oturdu. Birleşmiş Milletler kontrolündeki Mavi Bölge'de açılan kokoreç standı, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların uğrak noktasına dönüştü. Kokoreci ilk kez tadan bazı yabancı ziyaretçiler, ertesi gün yeniden standın yolunu tuttu.
Kokoreç ilk kez bir Birleşmiş Milletler alanında satılıyor.
AB kapıdan sokmadı, BM tadına bayıldı. Yiyen ertesi gün yeniden standa döndü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın