Bekir Kayabaşı Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Urla'da Evinde Ölü Bulunan İş İnsanı Hakkında Bilinenler

Bekir Kayabaşı, İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışan bir iş insanıydı. Ajans haberlerinde Bekir Kayabaşı'nın, İzmir'deki Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olduğu belirtildi. Bazı yerel haberlerde bu firmanın adı Damla Tekstil olarak geçti; ajans haberlerinde ise firma adı verilmedi.

Bekir Kayabaşı'nın eğitimi, iş hayatına ne zaman başladığı ve geçmiş kariyeri hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi yok.