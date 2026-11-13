Bekir Kayabaşı Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Urla'da Evinde Ölü Bulunan İş İnsanı Hakkında Bilinenler
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan tekstilci iş insanı Bekir Kayabaşı, evinde ölü bulundu. Ajans haberlerine göre Bekir Kayabaşı'nın vücudunda bıçak ve kurşun izleri vardı; polis olayı cinayet şüphesiyle araştırıyor. Haberin ardından Bekir Kayabaşı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı merak edildi. İşte Bekir Kayabaşı hakkında şu ana kadar bilinenler.
Bekir Kayabaşı, Urla'nın İskele Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.
Bekir Kayabaşı Kimdir?
Bekir Kayabaşı Kaç Yaşındaydı, Nereli?
DHA ve İHA kaynaklı haberlerde Bekir Kayabaşı'nın 72 yaşında olduğu yazıldı. Bazı yerel haberlerde ise yaşı 74 olarak verildi. Doğum tarihi açıklanmadığı için bu fark şimdilik netleşmiş değil.
Bekir Kayabaşı'nın nereli olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor. Bilinen, Bekir Kayabaşı'nın Urla'da yaşadığı ve işini İzmir'de yürüttüğü.
Bekir Kayabaşı'na Ne Oldu?
Ajans haberlerine göre olay 9 Kasım'da yaşandı; bazı yerel haberlerde tarih 10 Kasım Salı gecesi olarak geçti. Bekir Kayabaşı'nın vücudunda hem kesici alet hem de ateşli silah yarası izleri tespit edildi. Bekir Kayabaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yerel basında, Bekir Kayabaşı'nın olaydan önce hastanede tedavi gören eşini ziyaret ettiği ve eve tek başına döndüğü, evdeki para, kredi kartları ve araç anahtarlarının yerinde durduğu öne sürüldü. Bu bilgiler resmî makamlarca doğrulanmadı.
Soruşturmada Son Durum Ne?
Polis, Bekir Kayabaşı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Evde ve çevresinde inceleme yapıldı, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları inceleniyor. Şu ana kadar gözaltına alınan biri olduğuna dair bir açıklama yapılmadı; olayın nedeni ve kimin yaptığı da belli değil. Otopsi raporunun sonucu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Bekir Kayabaşı Nereye Defnedildi?
Bekir Kayabaşı için 11 Kasım Çarşamba günü Urla'daki Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Bekir Kayabaşı, Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
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