Claude Çöktü mü? 13 Kasım Claude Neden Açılmıyor, Neden Giriş Uyarısı Veriyor?
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'Claude çöktü mü?' sorusu özellikle X'te son saatlerde gündem oldu. Downdetector verilerinde 13 Kasım'da son saatlerde dikkat çeken artış yaşandı. Kullanıcılar Claude'da erişim sorunları yaşadığını belirtti. Claude, birçok kullanıcının yeniden hesap açması gerektiğine dair bir uyarı verdi.
Peki Claude çöktü mü, neden açılmıyor?
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