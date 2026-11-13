Claude Çöktü mü? 13 Kasım Claude Neden Açılmıyor, Neden Giriş Uyarısı Veriyor?

Yapay zekâ sohbet botları arasında en çok kullanılan platformlardan biri olan Claude için 13 Kasım tarihinde erişim sorunları yaşandığına dair paylaşımlar arttı.

Özellikle Downdetector verilerinde ani yükseliş yaşandı. Birçok kişi 'Claude çöktü mü?' ve 'Claude neden çalışmıyor?' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Downdetector tarafından paylaşılan son 24 saatlik grafik incelendiğinde, Claude için yapılan hata bildirimlerinin gün boyunca düşük seviyelerde seyrettiği görülüyor. Ancak grafikte birkaç farklı zaman diliminde dikkat çeken yükselişler yer alıyor.

Ancak Claude'da neden böyle bir sorun yaşandığı bilinmiyor.

Claude Ne Zaman Düzelecek?

Claude Code'un ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Şirket tarafından yapılan resmi bir açıklanma bulunmuyor.

Claude Erişim Sorunu

Claude kullanıcıları tarafından bildirilen sorunlar aşağıdaki gibidir: