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Claude Çöktü mü? 13 Kasım Claude Neden Açılmıyor, Neden Giriş Uyarısı Veriyor?

Claude Çöktü mü? 13 Kasım Claude Neden Açılmıyor, Neden Giriş Uyarısı Veriyor?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 13:00
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'Claude çöktü mü?' sorusu özellikle X'te son saatlerde gündem oldu. Downdetector verilerinde 13 Kasım'da son saatlerde dikkat çeken artış yaşandı. Kullanıcılar Claude'da erişim sorunları yaşadığını belirtti.  Claude, birçok kullanıcının yeniden hesap açması gerektiğine dair bir uyarı verdi.

Peki Claude çöktü mü, neden açılmıyor?

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Claude AI Çöktü mü, Ne Oldu?

Claude AI Çöktü mü, Ne Oldu?

Yapay zekâ sohbet botları arasında en çok kullanılan platformlardan biri olan Claude için 13 Kasım tarihinde erişim sorunları yaşandığına dair paylaşımlar arttı.

Özellikle Downdetector verilerinde ani yükseliş yaşandı. Birçok kişi 'Claude çöktü mü?' ve 'Claude neden çalışmıyor?' sorularının cevaplarını araştırıyor. 

Downdetector tarafından paylaşılan son 24 saatlik grafik incelendiğinde, Claude için yapılan hata bildirimlerinin gün boyunca düşük seviyelerde seyrettiği görülüyor. Ancak grafikte birkaç farklı zaman diliminde dikkat çeken yükselişler yer alıyor. 

Ancak Claude'da neden böyle bir sorun yaşandığı bilinmiyor.

Claude Ne Zaman Düzelecek?

Claude Code'un ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Şirket tarafından yapılan resmi bir açıklanma bulunmuyor.

Claude Erişim Sorunu

Claude kullanıcıları tarafından bildirilen sorunlar aşağıdaki gibidir:

  • Sohbetlerin yüklenmemesi

  • Yeni konuşma başlatılamaması

  • Oturum açma problemleri

  • API erişiminde gecikmeler

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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