Çengelli İğnedeki O Küçük Halka Süs Değil: Gerçek Görevi Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Halka iğnenin yayı görevi görüyor
Bugünkü tasarım 1849'dan beri neredeyse hiç değişmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın