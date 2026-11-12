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Çengelli İğnedeki O Küçük Halka Süs Değil: Gerçek Görevi Ortaya Çıktı

Çengelli İğnedeki O Küçük Halka Süs Değil: Gerçek Görevi Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 15:59
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Çengelli iğnelerin alt ucunda, telin kendi etrafında döndüğü küçük bir halka bulunur. Çoğu kişi onu iğnenin sıradan bir parçası ya da süs sanar. Oysa iğneyi hem kullanışlı hem de güvenli yapan şey tam olarak bu halka.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Halka iğnenin yayı görevi görüyor

Halka iğnenin yayı görevi görüyor

Çengelli iğne tek parça bir telden yapılıyor. Telin bir ucu sivriltiliyor, diğer ucu kapağa dönüştürülüyor, alttaki halka ise telin kendi etrafında sarılmasıyla oluşuyor. Halka aslında iğnenin yayı.

Yay, iğneyi kapalı tutan gerginliği sağlıyor. Sivri uç, kapağın içinde ancak bu gerginlik sayesinde yerinde duruyor. Halka olmasaydı iğne küçük bir çarpmada açılabilir, sivri ucu kumaştan çıkıp cilde batabilirdi.

Halka, iğnenin ne kadar açılabileceğini de sınırlıyor. İğne ancak yeterli kuvvet uygulandığında açılıyor ve tel bükülmeden defalarca kapatılabiliyor. İğneyi elle bıraktığınızda kendiliğinden açılmasının nedeni de aynı yay.

Üretimde makineler, kesilmiş karbonlu çelik telin bir ucunu tutuyor ve teli küçük bir milin etrafına sararak halkayı oluşturuyor. İğnenin üst kısmındaki kapak ise sivri ucun içine girip çıkabileceği şekilde biçimlendiriliyor.

Bugünkü tasarım 1849'dan beri neredeyse hiç değişmedi

Bugünkü tasarım 1849'dan beri neredeyse hiç değişmedi

Bugün kullanılan çengelli iğneyi Amerikalı mekanik ustası Walter Hunt tasarladı. Hunt, tek parça telden yaptığı iğnenin patentini 10 Nisan 1849'da aldı. Patentte iğne, yayı ve kapağı tek bir tel parçasında birleştiren, sivri ucu kendi yayıyla kapağın içinde tutan bir tasarım olarak tarif ediliyordu.

Hunt patenti aynı yıl 400 dolara sattı. İğne o kadar tuttu ki satış bedeli, buluşun sonradan getirdiği kazancın yanında çok küçük kaldı. Aynı yıl İngiltere'de Charles Rowley da benzer bir iğnenin patentini aldı.

Kıyafetleri tutturmak için kullanılan yaylı iğnelerin geçmişi ise çok daha eskiye uzanıyor. Tunç Çağı'nda Avrupa'da kullanılan ve fibula denen broşların bir kısmında ortada bir yay halkası ve sivri ucu tutan bir kanca bulunuyordu. Modern çengelli iğne, sivri ucu tamamen saran kapağıyla bu broşlardan ayrılıyor.

Tasarım 1850'lerden bu yana neredeyse hiç değişmedi. Çengelli iğneler bugün kıyafet tutturmanın yanı sıra ilk yardımda, aksesuarlarda ve okul deneylerinde de kullanılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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