Çengelli İğnedeki O Küçük Halka Süs Değil: Gerçek Görevi Ortaya Çıktı

Çengelli iğne tek parça bir telden yapılıyor. Telin bir ucu sivriltiliyor, diğer ucu kapağa dönüştürülüyor, alttaki halka ise telin kendi etrafında sarılmasıyla oluşuyor. Halka aslında iğnenin yayı.

Yay, iğneyi kapalı tutan gerginliği sağlıyor. Sivri uç, kapağın içinde ancak bu gerginlik sayesinde yerinde duruyor. Halka olmasaydı iğne küçük bir çarpmada açılabilir, sivri ucu kumaştan çıkıp cilde batabilirdi.

Halka, iğnenin ne kadar açılabileceğini de sınırlıyor. İğne ancak yeterli kuvvet uygulandığında açılıyor ve tel bükülmeden defalarca kapatılabiliyor. İğneyi elle bıraktığınızda kendiliğinden açılmasının nedeni de aynı yay.

Üretimde makineler, kesilmiş karbonlu çelik telin bir ucunu tutuyor ve teli küçük bir milin etrafına sararak halkayı oluşturuyor. İğnenin üst kısmındaki kapak ise sivri ucun içine girip çıkabileceği şekilde biçimlendiriliyor.