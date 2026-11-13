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Sürücüler Dikkat: Kış Lastiği Zorunluluğunun Başlamasına Son 2 Gün, Uymayana 6 Bin Lira Ceza Var

Sürücüler Dikkat: Kış Lastiği Zorunluluğunun Başlamasına Son 2 Gün, Uymayana 6 Bin Lira Ceza Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 13:05
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulaması iki gün sonra, 15 Kasım'da başlıyor. 15 Nisan'a kadar sürecek dönemde şehirler arası yollarda yolcu veya yük taşıyan ticari araçlarını kış lastiğine geçirmeyen işletmeciyi 6 bin liralık idari para cezası bekliyor. Denetimler uygulamanın ilk gününden itibaren yapılacak; lastikçilerdeki yoğunluk ise şimdiden arttı.

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Ankara'daki lastikçilerde yoğunluk arttı, bir sürücü sırada yaklaşık 4 saat bekledi.

Ankara'daki lastikçilerde yoğunluk arttı, bir sürücü sırada yaklaşık 4 saat bekledi.

Son günlerde lastik servislerinde randevu defterleri doldu. Ankara'da bir sürücü yaklaşık 4 saat beklediğini anlattı. Normalde yarım saatte biten lastik değişimi, yoğunluk yüzünden 1 ila 2 saati buluyor.

Lastikçi Arif Yiyit durumu '15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk arttı' sözleriyle özetledi. Esnaf, işi son güne bırakmayan sürücülerin erkenden randevu almasını öneriyor; sırada bekleyen bir sürücü de servise sabah erken saatlerde gidilmesini tavsiye ediyor.

Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için ceza 6 bin lira.

Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için ceza 6 bin lira.

Zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ya da yük taşıyan ticari araçları kapsıyor. Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk yok. Yine de hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde ıslak, karlı ve çamurlu zeminde daha iyi tutunduğu için kış lastiği özel araçlarda da öneriliyor.

Uygulama 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'a kadar sürecek. Lastik servisleri, önümüzdeki günlerde stokların azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini söylüyor; kış lastiğini henüz taktırmayanların acele etmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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