Sürücüler Dikkat: Kış Lastiği Zorunluluğunun Başlamasına Son 2 Gün, Uymayana 6 Bin Lira Ceza Var
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulaması iki gün sonra, 15 Kasım'da başlıyor. 15 Nisan'a kadar sürecek dönemde şehirler arası yollarda yolcu veya yük taşıyan ticari araçlarını kış lastiğine geçirmeyen işletmeciyi 6 bin liralık idari para cezası bekliyor. Denetimler uygulamanın ilk gününden itibaren yapılacak; lastikçilerdeki yoğunluk ise şimdiden arttı.
Ankara'daki lastikçilerde yoğunluk arttı, bir sürücü sırada yaklaşık 4 saat bekledi.
Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için ceza 6 bin lira.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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