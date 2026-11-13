Sürücüler Dikkat: Kış Lastiği Zorunluluğunun Başlamasına Son 2 Gün, Uymayana 6 Bin Lira Ceza Var

Zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ya da yük taşıyan ticari araçları kapsıyor. Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk yok. Yine de hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde ıslak, karlı ve çamurlu zeminde daha iyi tutunduğu için kış lastiği özel araçlarda da öneriliyor.

Uygulama 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'a kadar sürecek. Lastik servisleri, önümüzdeki günlerde stokların azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini söylüyor; kış lastiğini henüz taktırmayanların acele etmesi bekleniyor.