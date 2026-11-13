Soda ile Maden Suyu Aynı Şey mi?
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Market raflarında yan yana duruyorlar, ikisi de gazlı ve çoğumuz birini diğerinin yerine rahatlıkla alıyoruz. Peki soda ile maden suyu gerçekten aynı şey mi?
Dr. Fevzi Özgönül'e göre hayır. Özgönül, toplumda birçok kişinin maden suyu ile sodanın sadece isimlerinin farklı olduğunu ve aynı etkiyi gösterdiğini düşündüğünü söylüyor. Oysa iki içecek hem nereden geldikleri hem de içerikleri bakımından birbirinden ayrılıyor.
Maden suyu nedir?
Peki soda nedir?
İkisi de mideyi rahatlatıyor, ama benzerlik orada bitiyor
Maden suyunun vücuda katkıları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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