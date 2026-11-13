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Yaşam
Soda ile Maden Suyu Aynı Şey mi?

Soda ile Maden Suyu Aynı Şey mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 13:09
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Market raflarında yan yana duruyorlar, ikisi de gazlı ve çoğumuz birini diğerinin yerine rahatlıkla alıyoruz. Peki soda ile maden suyu gerçekten aynı şey mi?

Dr. Fevzi Özgönül'e göre hayır. Özgönül, toplumda birçok kişinin maden suyu ile sodanın sadece isimlerinin farklı olduğunu ve aynı etkiyi gösterdiğini düşündüğünü söylüyor. Oysa iki içecek hem nereden geldikleri hem de içerikleri bakımından birbirinden ayrılıyor.

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Maden suyu nedir?

Maden suyu nedir?

Özgönül'e göre önce maden suyunun ne olduğunu bilmek gerekiyor: 'Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafamızı karıştırıyor. Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş, içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir.'

Özgönül'ün aktardığına göre maden suyunda bikarbonat, sülfat, klorür, kalsiyum, magnezyum, florür, demir ve sodyum bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliği de bu tanımla örtüşüyor. Yönetmeliğe göre doğal mineralli su, yerkabuğunda doğal yollarla oluşan, kaynaktan kendiliğinden çıkan ya da teknik yöntemlerle çıkarılan, mineral içeriğiyle tanımlanan ve kirlenmeye karşı korunmuş su.

Peki soda nedir?

Peki soda nedir?

Soda ise çok daha basit bir yolla elde ediliyor. Özgönül bunu şöyle anlatıyor: 'İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve bikarbonat eklendiğinde soda yapılmış olur.'

Yani maden suyu mineralleriyle birlikte doğada oluşurken, soda sıradan bir içme suyunun sonradan gazlandırılmasıyla üretiliyor. İkisini birbirinden ayıran en temel fark da bu.

İkisi de mideyi rahatlatıyor, ama benzerlik orada bitiyor

İkisi de mideyi rahatlatıyor, ama benzerlik orada bitiyor

Özgönül, iki içeceğin ortak bir noktası olduğunu kabul ediyor ama farkın altını çiziyor: 'Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur, oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur.'

Bu yüzden Özgönül'ün tavsiyesi net: Tüketilmesi önerilen içecek doğal maden suyu. İkisini ayırt etmek için de ürünün üzerindeki etiketi okumak gerekiyor.

Maden suyunun vücuda katkıları

Maden suyunun vücuda katkıları

Özgönül'e göre maden suyu, içerdiği magnezyum, kalsiyum ve flor gibi minerallerle mineral ihtiyacını karşılamak için iyi bir kaynak. Sülfat ve bikarbonat sayesinde mide ve bağırsaklar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi var. Bikarbonat, mide asidinin fazla olduğu durumlarda da rahatlama sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında ve spordan sonra terle kaybedilen tuz ve mineralleri geri almak için de iyi bir seçenek. Özgönül, maden suyundaki kalsiyumun kemik yapısı, florürün de ağız ve diş sağlığı için faydalı olduğunu söylüyor. Gazlı yapısı sayesinde asitli içeceklere de iyi bir alternatif oluşturuyor.

Ancak maden sularının mineral miktarı markadan markaya çok değişiyor. Bu yüzden mineral değerlerini öğrenmenin yolu yine şişenin etiketine bakmak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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