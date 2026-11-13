Soda ile Maden Suyu Aynı Şey mi?

Özgönül'e göre önce maden suyunun ne olduğunu bilmek gerekiyor: 'Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafamızı karıştırıyor. Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş, içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir.'

Özgönül'ün aktardığına göre maden suyunda bikarbonat, sülfat, klorür, kalsiyum, magnezyum, florür, demir ve sodyum bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliği de bu tanımla örtüşüyor. Yönetmeliğe göre doğal mineralli su, yerkabuğunda doğal yollarla oluşan, kaynaktan kendiliğinden çıkan ya da teknik yöntemlerle çıkarılan, mineral içeriğiyle tanımlanan ve kirlenmeye karşı korunmuş su.