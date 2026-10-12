Maden Suyu İçen Herkesi İlgilendiriyor: Bunca Sene Yanlış Biliyormuşuz

Ağır yemeklerin ardından hissedilen rahatlamanın ardında gazlı suyun etkisi olabileceğine dair en bilinen veri, 2002'de European Journal of Gastroenterology & Hepatology'de yayımlanan çalışmadan geliyor. Fonksiyonel hazımsızlık ve kabızlık şikayeti olan 21 hastanın iki gruba ayrıldığı çift kör çalışmada, yaklaşık 15 gün gazlı su içen grubun hazımsızlık ve kabızlık skorları anlamlı biçimde düştü. Musluk suyu içenlerde ise anlamlı bir değişim görülmedi.

Digestive Diseases and Sciences dergisinde 1997'de yayımlanan, sekiz sağlıklı gönüllüyle yapılan başka bir çalışmada ise gazlı su, midenin boşalma hızını değiştirmedi. Ancak yemeğin daha büyük bölümü midenin üst kısmında kaldı. Araştırmacılar bunu gazın mide gerilmesi yoluyla mide hareketlerini etkileyebileceği şeklinde yorumladı. İki çalışma da küçük olduğu için sonuçlar kesin kanıt değil.