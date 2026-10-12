Maden Suyu İçen Herkesi İlgilendiriyor: Bunca Sene Yanlış Biliyormuşuz
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Maden suyunun 'magnezyum deposu' olduğu, sindirimi rahatlattığı ve böbrek taşına yol açabileceği gibi yaygın inanışlar bilimsel verilerle ne kadar örtüşüyor? Yapılan araştırmalar, maden sularındaki magnezyum miktarının markaya göre 0,1 ile 141 mg/L arasında değiştiğini gösterirken, gazlı suyun hazımsızlığa etkisi küçük çalışmalara dayanıyor. Böbrek taşı kaygısını ise araştırmalar desteklemiyor.
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Kaynak: Eur J Gastroenterol Hepatol, AULA MEDICA
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Maden suyundaki magnezyum miktarı markaya göre büyük farklılık gösteriyor ve çoğu zaman günlük ihtiyacın küçük bir bölümünü karşılıyor.
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Gazlı suyun karbondioksiti, yemek sonrası rahatlamada rol oynayabilir ancak kanıtlar küçük çalışmalara dayanıyor.
Halk arasında maden suyunun böbrek taşına yol açtığı yönünde kaygılar bulunuyor.
Maden suyu seçerken şişedeki mineral değerlerine ve özellikle sodyum miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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