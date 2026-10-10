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Behzat Ç.'deki Şüphelinin Evine Taşınan Kullanıcı Sosyal Medyada Viral Oldu

Behzat Ç.'deki Şüphelinin Evine Taşınan Kullanıcı Sosyal Medyada Viral Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 19:38 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 19:39
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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin hayranları için beklenmedik bir tesadüf gündem oldu. X kullanıcısı Tolga (@tolgasc), yeni taşındığı dairenin dizinin 25. bölümünde bir şüphelinin evi olarak kullanıldığını fark edince evin fotoğraflarını paylaştı. Arkadaşından gelen 'Bu ev bizimkine çok benzemiyor mu?' mesajıyla işin peşine düşen kullanıcı, sahneyle evinin görüntülerini yan yana koydu. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

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Dizideki şüpheli evi ile kullanıcının taşındığı daire, oturma odasından itibaren birebir örtüştü.

Dizideki şüpheli evi ile kullanıcının taşındığı daire, oturma odasından itibaren birebir örtüştü.
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Duvardaki raflı bölme, ardındaki kapı ve odanın genel düzeni tıpatıp aynı duruyor. Kullanıcı paylaştığı fotoğraflarla evin yalnızca duvar renginin değiştiğini, geri kalan hemen her ayrıntının sahnedeki gibi kaldığını gösterdi.

Giriş kapısının yanındaki diyafon bile tıpatıp aynı duruyor.

Giriş kapısının yanındaki diyafon bile tıpatıp aynı duruyor.

Gönderi kısa sürede viral olurken, bir kısım kullanıcı konuyu ev sahibinin ya da emlakçının hazırladığı bir tanıtım sandı. Bazıları ise dizinin ikonik repliklerini yorumlara taşıdı. Görüntüleri paylaşan kullanıcı ise fotoğrafları kendisinin çektiğini ve diziyi izleyen arkadaşının mesajıyla durumu fark ettiğini yazdı.

Bir kullanıcı paylaşımı ev sahibinin müşteri bulmak için hazırladığı reklam sandı.

Bir kullanıcı paylaşımı ev sahibinin müşteri bulmak için hazırladığı reklam sandı.
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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