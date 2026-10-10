Behzat Ç.'deki Şüphelinin Evine Taşınan Kullanıcı Sosyal Medyada Viral Oldu
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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin hayranları için beklenmedik bir tesadüf gündem oldu. X kullanıcısı Tolga (@tolgasc), yeni taşındığı dairenin dizinin 25. bölümünde bir şüphelinin evi olarak kullanıldığını fark edince evin fotoğraflarını paylaştı. Arkadaşından gelen 'Bu ev bizimkine çok benzemiyor mu?' mesajıyla işin peşine düşen kullanıcı, sahneyle evinin görüntülerini yan yana koydu. Paylaşım kısa sürede viral oldu.
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Dizideki şüpheli evi ile kullanıcının taşındığı daire, oturma odasından itibaren birebir örtüştü.
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Giriş kapısının yanındaki diyafon bile tıpatıp aynı duruyor.
Bir kullanıcı paylaşımı ev sahibinin müşteri bulmak için hazırladığı reklam sandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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