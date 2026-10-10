Behzat Ç.'deki Şüphelinin Evine Taşınan Kullanıcı Sosyal Medyada Viral Oldu

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin hayranları için beklenmedik bir tesadüf gündem oldu. X kullanıcısı Tolga (@tolgasc), yeni taşındığı dairenin dizinin 25. bölümünde bir şüphelinin evi olarak kullanıldığını fark edince evin fotoğraflarını paylaştı. Arkadaşından gelen 'Bu ev bizimkine çok benzemiyor mu?' mesajıyla işin peşine düşen kullanıcı, sahneyle evinin görüntülerini yan yana koydu. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

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