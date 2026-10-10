article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tarlada 20 Lira, Markette 350 Liraya Satılıyor: "Böyle Giderse Ağaçları Keseceğiz"

Tarlada 20 Lira, Markette 350 Liraya Satılıyor: "Böyle Giderse Ağaçları Keseceğiz"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 18:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, artan maliyetler ve düşen alım fiyatları nedeniyle çıkmaza girdi. Tarlada 20 liraya alıcı bulamayan zeytinin market raflarında 350 lirayı bulduğu belirtilirken, çiftçiler yetkililere seslendi.

Detaylar 👇

Kaynak: ANKA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kilogram maliyeti 104 lira olarak hesaplanan zeytin, tarlada 15-25 lira bandında kalıyor.

Kilogram maliyeti 104 lira olarak hesaplanan zeytin, tarlada 15-25 lira bandında kalıyor.

Karacasu'da zeytin üreticileri, artan maliyetler, dip yapan alım fiyatları ve tüccarların alımları durdurması nedeniyle zor günler geçiriyor. Kilogram maliyeti 104 lira olarak hesaplanan zeytinin tarlada 15-25 lira bandında sıkışması üzerine üreticiler tepki gösterdi. Ataeymir Mahallesi'nde zeytin alımlarının durma noktasına geldiğini belirten çiftçiler, 'Böyle giderse zeytin ağaçlarını tek tek sökeceğiz' diyerek yetkililere seslendi.

Gübre, mazot, sulama ve işçilik kalemlerindeki artış üreticiyi zorlarken, tarladaki fiyat ile market rafı arasındaki 15 katlık fark tepkileri artırıyor.

Üreticiler, yüksek işçilik maliyetlerini ve ödeme tahsilatındaki sorunları dile getiriyor.

Üreticiler, yüksek işçilik maliyetlerini ve ödeme tahsilatındaki sorunları dile getiriyor.

Üreticilerden Fehmi Altınöz, üç yıl önce 100 lira olan zeytin baş kalibresinin bugün 40-50 liraya düşüp düşmeyeceğini sordu. Altınöz, 100-150 kilo zeytin topladıklarını ve karşılığında 3 bin lira elde ettiklerini, bunun 2 bin lirasının işçiye gittiğini anlattı. Dökme yağ ihracatının açılmasını isteyen Altınöz, işçi tutarsa zarara gireceğini, eşiyle toplayabildiklerini toplayıp gerisini dalında bırakacağını söyledi.

60 yıllık zeytin üreticisi Mustafa Bozoğlu ise işçi yevmiyesinin 2 bin 100 lira olduğunu, elle toplattığında günde 100 kilo toplandığını belirtti. Altınöz ayrıca bu sezon ödemelerin alınamadığını ve paraların içeride kaldığını ifade etti.

Üreticiler hükümetten ticaret ve ihracat alanında acil destek vermesini ve yerli üreticinin korunmasını istiyor.

Üreticiler hükümetten ticaret ve ihracat alanında acil destek vermesini ve yerli üreticinin korunmasını istiyor.

Mehmet Tunçel, bir sene daha böyle giderse tüm üreticilerin zeytin ağaçlarını kesmek zorunda kalacağını belirterek, köyde üretici yaş ortalamasının 60'a ulaştığını söyledi. 31 yıllık öğretmenlik hayatının ardından zeytin üreticiliğine başlayan İbrahim Kırtaş ise 275 kilo palamut zeytinini ortalama 20-22 liradan sattığını, tarlada 20 liraya verilen zeytinin markette 300-350 liraya satıldığını anlatarak ithalata dayalı politikalardan vazgeçilmesini istedi.

25 dönümlük arazisinde 700 bin lira masraf yaptığını belirten Ahmet Düzalan ise satış sonrası ellerine 870-900 bin lira geçtiğini, 40 ton ürün karşılığında aileye kalan net paranın 200 bin lira olduğunu söyledi. Düzalan, hükümetten ticaret ve ihracat alanında acil destek beklediğini kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın