Tarlada 20 Lira, Markette 350 Liraya Satılıyor: "Böyle Giderse Ağaçları Keseceğiz"

Üreticilerden Fehmi Altınöz, üç yıl önce 100 lira olan zeytin baş kalibresinin bugün 40-50 liraya düşüp düşmeyeceğini sordu. Altınöz, 100-150 kilo zeytin topladıklarını ve karşılığında 3 bin lira elde ettiklerini, bunun 2 bin lirasının işçiye gittiğini anlattı. Dökme yağ ihracatının açılmasını isteyen Altınöz, işçi tutarsa zarara gireceğini, eşiyle toplayabildiklerini toplayıp gerisini dalında bırakacağını söyledi.

60 yıllık zeytin üreticisi Mustafa Bozoğlu ise işçi yevmiyesinin 2 bin 100 lira olduğunu, elle toplattığında günde 100 kilo toplandığını belirtti. Altınöz ayrıca bu sezon ödemelerin alınamadığını ve paraların içeride kaldığını ifade etti.