Tarlada 20 Lira, Markette 350 Liraya Satılıyor: "Böyle Giderse Ağaçları Keseceğiz"
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, artan maliyetler ve düşen alım fiyatları nedeniyle çıkmaza girdi. Tarlada 20 liraya alıcı bulamayan zeytinin market raflarında 350 lirayı bulduğu belirtilirken, çiftçiler yetkililere seslendi.
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Kaynak: ANKA
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Kilogram maliyeti 104 lira olarak hesaplanan zeytin, tarlada 15-25 lira bandında kalıyor.
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Üreticiler, yüksek işçilik maliyetlerini ve ödeme tahsilatındaki sorunları dile getiriyor.
Üreticiler hükümetten ticaret ve ihracat alanında acil destek vermesini ve yerli üreticinin korunmasını istiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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