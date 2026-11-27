Sevdan Bir Ateş'te "Hüma Konuşacak mı?" Sorusuna Dizinin Leyla'sı Özge Özacar'dan Kaçamak Cevap
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Show TV'nin çarşamba akşamlarındaki iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş'te izleyicinin aklını kurcalayan en büyük soru, yaşadığı travmanın ardından sessizliğe gömülen minik Hüma'nın ne zaman konuşacağı. Dizinin Leyla'sı Özge Özacar, Frag Magazin'e verdiği röportajda bu soruyla karşılaşınca hem rol arkadaşı Murat Ünalmış hem de Hüma'yı canlandıran küçük oyuncu hakkında içten sözler etti. Ancak merak edilen soruya verdiği cevap, hayranları bir süre daha bekletecek gibi görünüyor.
Kaynak: Frag Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, Sevdan Bir Ateş'te Leyla rolüyle başrolde.
Mirza'ya hayat veren Murat Ünalmış'ı öven Özge Özacar, setteki dostluklarını anlattı.
Hüma'yı canlandıran Beyza Karabacak'a övgü yağdıran Özge Özacar, konuşacak mı sorusunda sır vermedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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