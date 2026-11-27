Kariyerine 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar ile adım atan Özge Özacar, Oyunbozan'ın ardından Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Görkem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncunun bu sezonki durağı ise 9 Eylül'de Show TV ekranlarında başlayan, CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş oldu.

Kapadokya'da geçen hikâyede Özacar, yıllar sonra geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Leyla'yı, Murat Ünalmış ise onun eski aşkı Mirza Kozaklı'yı oynuyor. İlk bölümüyle en çok izlenen dizi olan yapım, Leyla ile Mirza arasında yeniden alevlenen aşk ve Leyla'nın küçük kızı Hüma'nın sırlarla dolu geçmişiyle izleyiciyi ekran başına bağlamayı sürdürüyor.