Sevdan Bir Ateş'in Vuslat'ı Yeşim Gül'ü Yıkan Ölüm: Eşi Gökhan Suar Hayatını Kaybetti
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Sevdan Bir Ateş dizisinde Vuslat karakterini canlandıran Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gül, Suar'ın entübe edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevenlerinden dua istemişti. Vefat haberinin ardından oyuncuya meslektaşlarından başsağlığı mesajları geldi.
Yeşim Gül, hastanede tedavi gören hayat arkadaşı Gökhan Suar için dua istemişti.
Gökhan Suar'ın vefatının ardından Onur Büyüktopçu, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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