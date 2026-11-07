Sevdan Bir Ateş'in Vuslat'ı Yeşim Gül'ü Yıkan Ölüm: Eşi Gökhan Suar Hayatını Kaybetti

Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinin Vuslat'ı Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, ani bir rahatsızlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Suar'ın entübe edildiği, 6 Kasım'da Hayır Kapısı Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulmuştu.

Derneğin açıklamasını kendi hesabında da paylaşan Yeşim Gül, hayat arkadaşı için sevenlerinden dua istemişti. Paylaşımda, Gül'ün yaşadığı zor süreç nedeniyle telefonlara cevap veremediği de belirtilmişti.