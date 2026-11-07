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Sevdan Bir Ateş'in Vuslat'ı Yeşim Gül'ü Yıkan Ölüm: Eşi Gökhan Suar Hayatını Kaybetti

Sevdan Bir Ateş'in Vuslat'ı Yeşim Gül'ü Yıkan Ölüm: Eşi Gökhan Suar Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 08:22
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Sevdan Bir Ateş dizisinde Vuslat karakterini canlandıran Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gül, Suar'ın entübe edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevenlerinden dua istemişti. Vefat haberinin ardından oyuncuya meslektaşlarından başsağlığı mesajları geldi.

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Yeşim Gül, hastanede tedavi gören hayat arkadaşı Gökhan Suar için dua istemişti.

Yeşim Gül, hastanede tedavi gören hayat arkadaşı Gökhan Suar için dua istemişti.

Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinin Vuslat'ı Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, ani bir rahatsızlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Suar'ın entübe edildiği, 6 Kasım'da Hayır Kapısı Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulmuştu.

Derneğin açıklamasını kendi hesabında da paylaşan Yeşim Gül, hayat arkadaşı için sevenlerinden dua istemişti. Paylaşımda, Gül'ün yaşadığı zor süreç nedeniyle telefonlara cevap veremediği de belirtilmişti.

Gökhan Suar'ın vefatının ardından Onur Büyüktopçu, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Gökhan Suar'ın vefatının ardından Onur Büyüktopçu, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Gökhan Suar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından Yeşim Gül'e dostlarından ve takipçilerinden taziye mesajları geldi.

Başsağlığı dileyen isimlerden biri de oyuncu Onur Büyüktopçu oldu. Gül ve Suar'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Büyüktopçu, “Bazı insanlar bu dünyadan gider ama bıraktıkları sevgi hiç gitmez. Keşke acını hafifletebilsem” sözleriyle meslektaşının acısını paylaştı.

Gökhan Suar'a Allah'tan rahmet, Yeşim Gül'e ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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