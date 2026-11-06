Güliz Kucur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Neden Öldü? Senaristin Hayatı ve Yazdığı Diziler
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Yabancı Damat, Aliye, Deli Yürek ve Süper Baba gibi Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin senaristi Güliz Kucur'un adı, vefat haberinin ardından aramalarda öne çıktı. İşte Güliz Kucur hakkında bilinenler.
Güliz Kucur Kimdir?
Güliz Kucur Kaç Yaşında, Nereli?
Güliz Kucur'un Senaryosunu Yazdığı Diziler
Güliz Kucur Neden Öldü?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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