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Güliz Kucur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Neden Öldü? Senaristin Hayatı ve Yazdığı Diziler

Güliz Kucur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Neden Öldü? Senaristin Hayatı ve Yazdığı Diziler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 23:53
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Yabancı Damat, Aliye, Deli Yürek ve Süper Baba gibi Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin senaristi Güliz Kucur'un adı, vefat haberinin ardından aramalarda öne çıktı. İşte Güliz Kucur hakkında bilinenler.

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Güliz Kucur Kimdir?

Güliz Kucur Kimdir?

Güliz Kucur, Türk televizyon dizilerinin usta senaristlerinden biriydi. Yabancı Damat, Aliye, Deli Yürek, Süper Baba, İkinci Bahar ve Aynalı Tahir gibi yapımlarla tanınıyordu. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen Kucur, Türk dizi tarihine damga vuran birçok yapımın yazımında yer aldı.

Güliz Kucur Kaç Yaşında, Nereli?

Güliz Kucur Kaç Yaşında, Nereli?

Güliz Kucur'un 1965'te İzmir'de doğduğu aktarılıyor. Kasım 2026'da 61 yaşında hayatını kaybetti.

Eğitimine ilişkin bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Fotoğrafçılık Ana Sanat Dalı mezunu.

Güliz Kucur'un Senaryosunu Yazdığı Diziler

Güliz Kucur'un Senaryosunu Yazdığı Diziler

Güliz Kucur'un senaryosunda yer aldığı dizi ve yapımlar arasında şunlar öne çıkıyor:

  • Süper Baba

  • Deli Yürek

  • İkinci Bahar

  • Aliye

  • Yabancı Damat

  • Aynalı Tahir

  • Son Ağa

  • Küstüm Çiçeği

  • Kalk Gidelim

Veritabanlarında bazı yapımlarda yazar, bazılarında hikâye yazarı olarak geçiyor. Yapım yıllarıyla ilgili ayrıntılar kaynaklara göre değişebiliyor.

Güliz Kucur Neden Öldü?

Güliz Kucur Neden Öldü?

Güliz Kucur'un ölüm nedeni açıklanmadı. Vefat haberinde bir dönem kanser tedavisi gördüğü belirtiliyor, ancak bunun ölümüne yol açıp açmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak. Senarist, Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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