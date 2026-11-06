Güliz Kucur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Neden Öldü? Senaristin Hayatı ve Yazdığı Diziler

Güliz Kucur, Türk televizyon dizilerinin usta senaristlerinden biriydi. Yabancı Damat, Aliye, Deli Yürek, Süper Baba, İkinci Bahar ve Aynalı Tahir gibi yapımlarla tanınıyordu. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen Kucur, Türk dizi tarihine damga vuran birçok yapımın yazımında yer aldı.