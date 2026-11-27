Quebec'in boreal ormanları arasındaki 72 kilometre genişliğinde krater, gezegenin en iyi korunmuş çarpma kraterlerinden biri sayılıyor. Çarpmanın savurduğu parçaların Japonya'ya kadar ulaştığı ve bazı deniz ekosistemlerini yok etmiş olabileceği belirtiliyor.

Kraterin gerçek büyüklüğü ise ancak 1983'te astronotların uzaydan çektiği fotoğraflarla anlaşılabildi. Halkanın ortasında yükselen 952 metrelik Mont-Babel ise çarpmanın ardından ana kayanın geri tepmesiyle oluştu.