Kanada'nın Dev Gözü Uzaydan Bile Görünüyor: Arkasında 214 Milyon Yıllık Bir Hikaye Var
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Kanada'nın Quebec eyaletinde, uzaydan bile fark edilen kusursuz bir su halkası bulunuyor. 'Quebec'in Gözü' olarak bilinen Manicouagan, 214 milyon yıl önce düşen dev bir göktaşının izini taşıyor. Peki bu doğa harikası bugünkü görünümüne nasıl kavuştu?
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Manicouagan krateri, 5 kilometre genişliğinde bir göktaşının yaklaşık 214 milyon yıl önce çarpmasıyla oluştu.
Kraterdeki halka biçimli göl, 1959 ile 1970 arasında nehir üzerine inşa edilen barajlar sayesinde ortaya çıktı.
Göl, Innu halkının atalarından kalma topraklarının üzerinde uzanıyor ve UNESCO biyosfer rezervinin kalbini oluşturuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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