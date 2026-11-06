article/comments
article/share
Haberler
TV
Yabancı Damat ve Aliye'nin Yazarıydı: Usta Senarist Güliz Kucur Hayatını Kaybetti!

Yabancı Damat ve Aliye'nin Yazarıydı: Usta Senarist Güliz Kucur Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 23:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk dizi tarihine damga vuran yapımların senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti. 61 yaşındaki usta kalem, Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi dizilerle tanınıyordu. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü kaldırılacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güliz Kucur, Yabancı Damat ve Aliye gibi dizilerin senaristiydi.

Güliz Kucur, Yabancı Damat ve Aliye gibi dizilerin senaristiydi.

Güliz Kucur, Türk dizi tarihine damga vuran birçok unutulmaz yapımın senaristiydi. Yabancı Damat ve Aliye, kaleme aldığı dizilerin başında geliyordu. 61 yaşında hayatını kaybeden usta kalem, 'usta senarist' sıfatıyla anılıyordu.

Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar de senaryosunu yazdığı yapımlar arasındaydı.

Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar de senaryosunu yazdığı yapımlar arasındaydı.

Kucur'un senaryosunu yazdığı yapımlar arasında Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar da vardı. Hayvansever kişiliğiyle de tanınan senarist, yazdığı dizilerle izleyicinin hafızasında yer edinmişti.

Güliz Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak.

Güliz Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak.

Güliz Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak. Kucur, Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın