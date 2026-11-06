Yabancı Damat ve Aliye'nin Yazarıydı: Usta Senarist Güliz Kucur Hayatını Kaybetti!
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Türk dizi tarihine damga vuran yapımların senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti. 61 yaşındaki usta kalem, Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi dizilerle tanınıyordu. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü kaldırılacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Güliz Kucur, Yabancı Damat ve Aliye gibi dizilerin senaristiydi.
Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar de senaryosunu yazdığı yapımlar arasındaydı.
Güliz Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi günü Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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