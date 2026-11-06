Duygular Şelale: Kızılcık Şerbeti’nde Nursema ve Apo’nun Kavuşma Sahnesi Ağlattı!
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Kızılcık Şerbeti'nde öldüğü düşünülen Nursema'nın dönüşü, bu kez duygusal bir kavuşmayla ekranlara geldi. Kazadan nasıl kurtulduğu açıklanan Nursema, yasını tutan ailesinin karşısına çıktı. Kızını kaybettiğini sanan Abdullah'ın Nursema'yla yeniden buluştuğu sahnede duygular yükseldi. Nursema'nın “Baba ben geldim” sözleri ise kavuşmanın en dokunaklı anı oldu.
Öldüğü sanılan Nursema'nın geri dönüşü, kazadan nasıl kurtulduğu sorusunu beraberinde getirmişti.
Nursema'nın araçtan çıktığı, köylüler tarafından kurtarıldığı ve yangında cesetlerin karışmış olabileceği açıklandı.
“Baba ben geldim!” diyen Nursema ve Abdullah'ın kavuşma sahnesi izleyenleri duygulandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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