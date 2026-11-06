MasterChef'teki Ayşe ve Şadi Tartışması Sonrası Somer Şef'ten Açıklama Geldi!

Yaşananların ardından konuşan Somer Sivrioğlu, “Şadi ve Ayşe arasında istemediğimiz, yükselen bir tartışma oldu” diyerek söze başladı. Yayın gereği sesin kesilmesinin, izleyicide küfür edildiği izlenimini yaratmış olabileceğini belirten şef, böyle bir durum yaşanmadığını söyledi.

Sivrioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz ne kişilik olarak ne de program felsefesi olarak böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Kadına şiddet, hakaret bizim burada kırmızı çizgimiz. Öyle bir şey olmadı.”

İki yarışmacının da birbirine yükseldiğini söyleyen Somer Şef, her zaman olduğu gibi gerekli müdahaleleri yaptıklarını da ekledi. Böylece tartışmanın yayında duyulmayan kısmına ilişkin küfür yorumlarına doğrudan yanıt vermiş oldu.