MasterChef'teki Ayşe ve Şadi Tartışması Sonrası Somer Şef'ten Açıklama Geldi!
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MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Şadi arasında yaşanan tartışma, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu. Gerilimin yükseldiği sırada yayındaki sesin kesilmesi ise küfür edildiğine ilişkin yorumları beraberinde getirmişti. Somer Sivrioğlu, tartışmanın ardından bu konuya açıklık getirdi. “Asla öyle bir şey olmadı” diyen şef, programın kırmızı çizgilerini de vurguladı.
MasterChef'te eleme oylaması sırasında Ayşe ve Şadi arasında tansiyon yükselmişti.
Tartışma sırasında sesin kesilmesi soru işaretleri yaratmış, Mehmet Şef iki yarışmacıyı da kulise göndermişti.
Somer Şef, ses kesintisinin küfürden kaynaklandığı düşüncesine açıklık getirdi: “Asla öyle bir şey olmadı.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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