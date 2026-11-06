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MasterChef'teki Ayşe ve Şadi Tartışması Sonrası Somer Şef'ten Açıklama Geldi!

MasterChef'teki Ayşe ve Şadi Tartışması Sonrası Somer Şef'ten Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 23:46
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MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Şadi arasında yaşanan tartışma, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu. Gerilimin yükseldiği sırada yayındaki sesin kesilmesi ise küfür edildiğine ilişkin yorumları beraberinde getirmişti. Somer Sivrioğlu, tartışmanın ardından bu konuya açıklık getirdi. “Asla öyle bir şey olmadı” diyen şef, programın kırmızı çizgilerini de vurguladı.

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MasterChef'te eleme oylaması sırasında Ayşe ve Şadi arasında tansiyon yükselmişti.

MasterChef'te eleme oylaması sırasında Ayşe ve Şadi arasında tansiyon yükselmişti.

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde, takım oyunlarının ardından yapılan eleme oylaması yarışmanın önüne geçmişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra'nın Tolgahan'ı potaya göndermesinin ardından, ikinci adayın belirlenmesi için yarışmacılar oy kullanmaya başlamıştı.

Gerilim de bu sırada ortaya çıktı. Şadi'nin Ayşe'ye oy verirken pusulayı onun önünde birkaç kez masaya vurması, ikili arasındaki tartışmayı büyüttü. Ayşe'nin bu tavra karşılık vermesiyle karşılıklı sözler sertleşirken, yaşananlar sosyal medyada da tepki çekti.

Tartışma sırasında sesin kesilmesi soru işaretleri yaratmış, Mehmet Şef iki yarışmacıyı da kulise göndermişti.

Tartışma sırasında sesin kesilmesi soru işaretleri yaratmış, Mehmet Şef iki yarışmacıyı da kulise göndermişti.

Ayşe ve Şadi arasındaki gerilim devam ederken yayının bir süre sessize alınması, izleyicilerin tartışmanın tamamını duyamamasına neden oldu. Bu kesinti sonrasında, duyulmayan bölümde neler söylendiği konuşulmaya başladı.

Mehmet Yalçınkaya ise tartışmaya müdahale ederek iki yarışmacının da kulise geçmesini istedi. Şefin Ayşe ve Şadi'yi ortamdan uzaklaştırmasının ardından oylama gündemi sosyal medyaya taşındı. Bazı izleyiciler Şadi'nin tavrını eleştirirken, yarışmadan diskalifiye ediliği yönünde yorumlar da yapıldı.

Somer Şef, ses kesintisinin küfürden kaynaklandığı düşüncesine açıklık getirdi: “Asla öyle bir şey olmadı.”

Somer Şef, ses kesintisinin küfürden kaynaklandığı düşüncesine açıklık getirdi: “Asla öyle bir şey olmadı.”

Yaşananların ardından konuşan Somer Sivrioğlu, “Şadi ve Ayşe arasında istemediğimiz, yükselen bir tartışma oldu” diyerek söze başladı. Yayın gereği sesin kesilmesinin, izleyicide küfür edildiği izlenimini yaratmış olabileceğini belirten şef, böyle bir durum yaşanmadığını söyledi.

Sivrioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz ne kişilik olarak ne de program felsefesi olarak böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Kadına şiddet, hakaret bizim burada kırmızı çizgimiz. Öyle bir şey olmadı.”

İki yarışmacının da birbirine yükseldiğini söyleyen Somer Şef, her zaman olduğu gibi gerekli müdahaleleri yaptıklarını da ekledi. Böylece tartışmanın yayında duyulmayan kısmına ilişkin küfür yorumlarına doğrudan yanıt vermiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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