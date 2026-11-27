Ajda Pekkan'ın Ardından Bir Telif Zaferi de Of Aman Nalan'dan! 32 Yıllık Şarkıları İçin Karar Çıktı
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90'lı yıllarda 'Of Aman Nalan' olarak hafızalara kazınan şarkıcı Nalan, bu kez dijital telif hakları için verdiği hukuk mücadelesiyle gündeme geldi. Ajda Pekkan'ın 373 şarkısını kapsayan telif davasını kazanmasının ardından Nalan'ın da eski yapım şirketine açtığı davada lehine karar çıktı. Mahkemenin eski müzik sözleşmelerinin dijital yayın haklarına ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.
Kaynak: Sabah / Halit Turan
90'lı yılların unutulmaz seslerinden Nalan, eski yapım şirketiyle mahkemelik olmuştu.
Nalan'ın 32 yıllık albümü ve 11 şarkısı için mahkemeden karar çıktı.
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