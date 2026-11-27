Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Nalan'ın 32 yıl önce yayımlanan bir albümü ile 11 şarkısının dijital platformlarda izinsiz yayımlanmasını yasakladı.

Karar kapsamında Nalan'ın seslendirdiği dava konusu eserler Spotify, Apple Music, YouTube ve Deezer gibi dijital müzik platformlarında izinsiz yayımlanamayacak.

Mahkeme, 2001 yılı öncesinde verilen izin belgelerinin veya yalnızca plak, kaset ve CD gibi fiziksel müzik formatlarını kapsayan eski hak devirlerinin dijital yayın yetkisi vermediği yönünde karar verdi.

Buna göre eski sözleşmeler kapsamında dijital yayın hakkı bulunmayan yapımcıların, sanatçıların eserlerini dijital platformlarda yayımlayabilmek için açık ve yazılı izin alması gerekiyor.