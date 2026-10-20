Hikayeyi O Sahnenin Üzerine Kurmuş: Sevdan Bir Ateş'in Senaristi En Sevdiği Sahneyi ve Karakterleri Açıkladı!
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Show TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sevdan Bir Ateş, ekran başına kilitlenen izleyicilerinin yanı sıra senaristi Eda Tezcan'ın sosyal medyada yaptığı soru-cevapla da gündemde. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tezcan, dizinin başarısından kötü karakterlere, en sevdiği karakterlerden hikâyenin çıkış noktasına kadar merak edilen pek çok konuda içini döktü. Dizi hayranlarının tüylerini diken diken eden ise bütün hikâyenin üzerine kurulduğu o sahneyle ilgili itirafı oldu.
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Eda Tezcan ve Selda Akın'ın yazdığı Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle reytinglerin zirvesine yerleşmişti.
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Eda Tezcan, kötülerin kazanmasına kendisinin de gıcık olduğunu ama dramanın onlarsız olmayacağını söyledi.
Eda Tezcan'ın en sevdiği tren sahnesi, Sevdan Bir Ateş'in hikayesinin çıkış noktası olmuş.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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