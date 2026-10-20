article/comments
article/share
Haberler
TV
Hikayeyi O Sahnenin Üzerine Kurmuş: Sevdan Bir Ateş'in Senaristi En Sevdiği Sahneyi ve Karakterleri Açıkladı!

Hikayeyi O Sahnenin Üzerine Kurmuş: Sevdan Bir Ateş'in Senaristi En Sevdiği Sahneyi ve Karakterleri Açıkladı!

Show tv yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 13:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sevdan Bir Ateş, ekran başına kilitlenen izleyicilerinin yanı sıra senaristi Eda Tezcan'ın sosyal medyada yaptığı soru-cevapla da gündemde. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tezcan, dizinin başarısından kötü karakterlere, en sevdiği karakterlerden hikâyenin çıkış noktasına kadar merak edilen pek çok konuda içini döktü. Dizi hayranlarının tüylerini diken diken eden ise bütün hikâyenin üzerine kurulduğu o sahneyle ilgili itirafı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eda Tezcan ve Selda Akın'ın yazdığı Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle reytinglerin zirvesine yerleşmişti.

Eda Tezcan ve Selda Akın'ın yazdığı Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle reytinglerin zirvesine yerleşmişti.

9 Eylül'de Show TV'de başlayan Sevdan Bir Ateş, nikâhına saatler kala ortadan kaybolan Leyla'yı yedi yıl sonra Halep'te kızı Hüma'yla birlikte bulan Mirza Kozaklı'nın hikâyesini anlatıyor. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrolleri paylaştığı, Murat Saraçoğlu'nun yönettiği CNP Film yapımı dizi, ilk bölümüyle günün en çok izlenen yapımı olurken Kapadokya'da geçen hikâyesiyle kısa sürede çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Senaryoyu Selda Akın'la birlikte kaleme alan Eda Tezcan, daha önce Aşk Laftan Anlamaz, Kalp Atışı, Arıza ve Aziz gibi sevilen dizilerin yazım ekibinde yer almıştı.

Takipçilerinden gelen 'Dizinizin muazzam başarısını bekliyor muydunuz?' sorusuna yanıt veren Tezcan, bu başarıyı beklediğini, çünkü iyi bir hikâyeyle güçlü bir oyuncu kadrosunun ve yönetmenin bir araya geldiğini söyledi. Senarist, masa başında ağlayarak yazdığı sahneleri izleyicinin de ağlayarak izlediğini anlatarak dizinin seyirciyle kurduğu duygusal bağın altını çizdi.

Eda Tezcan, kötülerin kazanmasına kendisinin de gıcık olduğunu ama dramanın onlarsız olmayacağını söyledi.

Eda Tezcan, kötülerin kazanmasına kendisinin de gıcık olduğunu ama dramanın onlarsız olmayacağını söyledi.

Başarıya dair bu sözlerin ardından gelen soru, izleyicinin en çok dert yandığı konuya dokunuyordu. Leyla'ya yıllarca eziyet eden Destan gibi karakterlerin bir adım öne geçtiği sahneler sosyal medyada sık sık tepki toplarken Tezcan'a da kötülerin kazanmasına gıcık olup olmadığı soruldu. Senarist, bu durumdan kendisinin de rahatsız olduğunu kabul etti ancak kötülerin yer almadığı ve harekete geçmediği hiçbir hikâyenin drama olamayacağını hatırlattı.

En sevdiği karakterin kim olduğu sorusuna önce 'hepsi' diyerek yanıt veren Tezcan, ardından sırasıyla Tesbihçi, Hüma, Leyla ve Mirza'nın adını saydı. Yusuf Gökhan Atalay'ın canlandırdığı Tesbihçi'nin listede başrollerin de önünde yer alması dikkat çekerken, senaristin en sevdiği sahne için verdiği cevap Leyla ile Hüma'nın hikâyesine uzanıyordu.

Eda Tezcan'ın en sevdiği tren sahnesi, Sevdan Bir Ateş'in hikayesinin çıkış noktası olmuş.

Eda Tezcan'ın en sevdiği tren sahnesi, Sevdan Bir Ateş'in hikayesinin çıkış noktası olmuş.

Tezcan, en sevdiği sahne sorusuna tren sahnesi yanıtını verdi ve Leyla ile Hüma'nın Halep'ten kurtuluşa koştuğu bu anın, hikâyeyi yazarken bulduğu ilk sahne olduğunu anlattı. Senariste göre Sevdan Bir Ateş'in tüm hikâyesi, bu sahnenin üzerine tasarlandı. Videoyu paylaşan dizi hayranının aktardığına göre bu sahne, Hüma'nın babasını ilk kez gördüğü anı da içeriyor ve Tezcan'ın yazarken bile nefes nefese trenin peşinden koşturduğu bir sahne olarak anılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın