Hikayeyi O Sahnenin Üzerine Kurmuş: Sevdan Bir Ateş'in Senaristi En Sevdiği Sahneyi ve Karakterleri Açıkladı!

9 Eylül'de Show TV'de başlayan Sevdan Bir Ateş, nikâhına saatler kala ortadan kaybolan Leyla'yı yedi yıl sonra Halep'te kızı Hüma'yla birlikte bulan Mirza Kozaklı'nın hikâyesini anlatıyor. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrolleri paylaştığı, Murat Saraçoğlu'nun yönettiği CNP Film yapımı dizi, ilk bölümüyle günün en çok izlenen yapımı olurken Kapadokya'da geçen hikâyesiyle kısa sürede çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Senaryoyu Selda Akın'la birlikte kaleme alan Eda Tezcan, daha önce Aşk Laftan Anlamaz, Kalp Atışı, Arıza ve Aziz gibi sevilen dizilerin yazım ekibinde yer almıştı.

Takipçilerinden gelen 'Dizinizin muazzam başarısını bekliyor muydunuz?' sorusuna yanıt veren Tezcan, bu başarıyı beklediğini, çünkü iyi bir hikâyeyle güçlü bir oyuncu kadrosunun ve yönetmenin bir araya geldiğini söyledi. Senarist, masa başında ağlayarak yazdığı sahneleri izleyicinin de ağlayarak izlediğini anlatarak dizinin seyirciyle kurduğu duygusal bağın altını çizdi.