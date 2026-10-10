Karadeniz'i Milyonlarcası İstila Etti: Türkiye ve 2 Ülke Harekete Geçti
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Küresel iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de yaşam sürmeye başlayan mavi yengeç ve Pasifik istiridyesi gibi istilacı türlerin avlanarak ekonomiye kazandırılması için Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan uluslararası bir proje başlatıldı. Çalışmaya Sinop Üniversitesi öncülük ediyor.
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Kaynak: AA
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Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan "İklim Avcısı" projesiyle istilacı türler ekonomiye kazandırılacak.
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Projenin yürütücüsü, istilacı türlerle mücadele etmek yerine sürdürülebilir bir mavi ekonomi hedeflediklerini belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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