Karadeniz'i Milyonlarcası İstila Etti: Türkiye ve 2 Ülke Harekete Geçti

Beş kurumdan oluşan uluslararası bir konsorsiyumla hayata geçirilen 'İklim Avcısı' projesiyle Karadeniz'in istilacı deniz türlerinden korunması ve popülasyonlarının kontrol altında tutulması hedefleniyor. Türkiye, Romanya ve Gürcistan'da iki yıl süreyle eş zamanlı uygulanacak proje kapsamında ilk etapta farklı bölgelerde dalış faaliyetleri yapılacak ve bu türlerin yoğun yaşadığı yerler tespit edilecek.

Sonraki süreçte balıkçıların bu türleri avlamasına olanak sağlanacak, avlanan türler ekonomiye kazandırılmak amacıyla konsorsiyum tarafından satın alınacak. Projenin son etabında ise istilacı türlerden hazırlanan özel menüler, anlaşma sağlanan otel, restoran ve catering işletmelerinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Proje çerçevesinde kıyı balıkçılarına bu türler ve avcılık yöntemleri konusunda eğitim verilecek, kendilerine özel yeni av donanımları sağlanacak.