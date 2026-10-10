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Karadeniz'i Milyonlarcası İstila Etti: Türkiye ve 2 Ülke Harekete Geçti

Karadeniz'i Milyonlarcası İstila Etti: Türkiye ve 2 Ülke Harekete Geçti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 18:09
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Küresel iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de yaşam sürmeye başlayan mavi yengeç ve Pasifik istiridyesi gibi istilacı türlerin avlanarak ekonomiye kazandırılması için Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan uluslararası bir proje başlatıldı. Çalışmaya Sinop Üniversitesi öncülük ediyor.

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Kaynak: AA

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Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan "İklim Avcısı" projesiyle istilacı türler ekonomiye kazandırılacak.

Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan "İklim Avcısı" projesiyle istilacı türler ekonomiye kazandırılacak.

Beş kurumdan oluşan uluslararası bir konsorsiyumla hayata geçirilen 'İklim Avcısı' projesiyle Karadeniz'in istilacı deniz türlerinden korunması ve popülasyonlarının kontrol altında tutulması hedefleniyor. Türkiye, Romanya ve Gürcistan'da iki yıl süreyle eş zamanlı uygulanacak proje kapsamında ilk etapta farklı bölgelerde dalış faaliyetleri yapılacak ve bu türlerin yoğun yaşadığı yerler tespit edilecek.

Sonraki süreçte balıkçıların bu türleri avlamasına olanak sağlanacak, avlanan türler ekonomiye kazandırılmak amacıyla konsorsiyum tarafından satın alınacak. Projenin son etabında ise istilacı türlerden hazırlanan özel menüler, anlaşma sağlanan otel, restoran ve catering işletmelerinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Proje çerçevesinde kıyı balıkçılarına bu türler ve avcılık yöntemleri konusunda eğitim verilecek, kendilerine özel yeni av donanımları sağlanacak.

Projenin yürütücüsü, istilacı türlerle mücadele etmek yerine sürdürülebilir bir mavi ekonomi hedeflediklerini belirtiyor.

Projenin yürütücüsü, istilacı türlerle mücadele etmek yerine sürdürülebilir bir mavi ekonomi hedeflediklerini belirtiyor.

Projenin yürütücüsü ve Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bayraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nce desteklenen projenin 'Okyanuslarımızı ve suyumuzu restore edelim' misyonunun bir parçası olduğunu söyledi. Bayraklı, iklim değişikliğinin balıkçılara yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, mavi yengeç başta olmak üzere bazı istilacı türlerin Karadeniz'de ürediğini ve burayı kalıcı mesken haline getirdiğini ifade etti.

Bayraklı, istilacı türleri yok etmenin mümkün olamayacağını, ancak onları ekonomiye kazandırmanın mümkün olabileceğini vurguladı. Bu türlerle mücadele etmek yerine üzerlerinde av baskısı oluşturarak sürdürülebilir bir mavi ekonomi hedeflediklerini aktaran Bayraklı, balıkçılara verilecek eğitimlerin projenin en önemli ayaklarından biri olduğunu kaydetti. Bayraklı'ya göre balıkçılar hem denizlerin korunmasına katkı sunacak hem de ekonomik kazanç sağlayacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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