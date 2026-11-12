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Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Ne Yapıyor? Seslerden Rahatsız Oldu, Mehmet Akif Ersoy ile Selamlaştı

Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Ne Yapıyor? Seslerden Rahatsız Oldu, Mehmet Akif Ersoy ile Selamlaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 14:52
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Fon soruşturması kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalıyor. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre Kaya, 12 metrekarelik tek kişilik koğuşunda diğer kişilerle temas etmemesi için alınan tedbirlerle günlerini geçiriyor. Aynı blokta kalan bazı kadın hükümlülerin attığı sloganlar ve kapılara vurmaları onu rahatsız ediyor. Kaya'nın tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile de selamlaştığı aktarıldı.

Kaynak: DW Türkçe

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Fatma Betül Sayan Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun da tutulduğu cezaevinin kadınların kaldığı C Blok'unda.

Fatma Betül Sayan Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun da tutulduğu cezaevinin kadınların kaldığı C Blok'unda.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre Kaya, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu, eski adıyla Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi olarak bilinen Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalıyor. Koğuşu, kadın tutuklu ve hükümlülerin yer aldığı C Blok'ta.

Aynı blokta Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı gibi hükümlülerin yanı sıra Buğra Gökçe, Fatma Kaplan Hürriyet, Gürkan Akgün ve Seçil Erzan gibi tutuklular bulunuyor. 13 Kasım 2022'de Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda bombayı bırakan Ahlam Albashir'in de aynı blokta kaldığı belirtildi.

Koğuşunun avlusunu yalnızca kendisi kullanabiliyor, sloganlar ve kapıya vurmalar ise huzurunu bozuyor.

Koğuşunun avlusunu yalnızca kendisi kullanabiliyor, sloganlar ve kapıya vurmalar ise huzurunu bozuyor.

Kaya yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik bir koğuşta kalıyor. Koğuşun açıldığı avluya yalnızca o çıkabiliyor; avlu sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar açık. Kaya cezaevine getirilmeden önce koğuşunun temizlendiği de öğrenilenler arasında.

Öte yandan aynı blokta bulunan sol örgütten yatan kadın hükümlülerin zaman zaman attığı sloganlar ve protesto amaçlı kapılara vurmaları Kaya'yı rahatsız ediyor.

İlk avukat görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı, Mehmet Akif Ersoy ise "Geçmiş olsun" dedi.

İlk avukat görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı, Mehmet Akif Ersoy ise "Geçmiş olsun" dedi.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gelen bazı avukatların tanıklığına göre Kaya ilk avukat görüşmesini C1 kabininde yaptı. Görüşmelerini yalnızca bu kabinde yapıyor; diğer tutuklu ve hükümlülerle temas etmesine karşı tedbir alınmış durumda. C2 kabinine kimse alınmadı, bir cezaevi görevlisi kabin dışında bekledi ve kabinin kapısı kilitlendi.

Tanıkların anlatımına göre Kaya ilk görüşmede 'İki çocuğum var' diyerek ağladı. Yakındaki kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da Kaya'yı teselli etmeye çalıştı. Kaya'nın tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile selamlaştığı, Ersoy'un kendisine 'Geçmiş olsun' dediği de aktarıldı.

Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan üstleniyor. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan da avukat kimliğiyle kardeşini ziyaret etti. Bunun dışında Kaya, diğer avukatların görüşme taleplerini kabul etmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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