Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Ne Yapıyor? Seslerden Rahatsız Oldu, Mehmet Akif Ersoy ile Selamlaştı
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Fon soruşturması kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalıyor. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre Kaya, 12 metrekarelik tek kişilik koğuşunda diğer kişilerle temas etmemesi için alınan tedbirlerle günlerini geçiriyor. Aynı blokta kalan bazı kadın hükümlülerin attığı sloganlar ve kapılara vurmaları onu rahatsız ediyor. Kaya'nın tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile de selamlaştığı aktarıldı.
Kaynak: DW Türkçe
Fatma Betül Sayan Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun da tutulduğu cezaevinin kadınların kaldığı C Blok'unda.
Koğuşunun avlusunu yalnızca kendisi kullanabiliyor, sloganlar ve kapıya vurmalar ise huzurunu bozuyor.
İlk avukat görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı, Mehmet Akif Ersoy ise "Geçmiş olsun" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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