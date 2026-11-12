Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Ne Yapıyor? Seslerden Rahatsız Oldu, Mehmet Akif Ersoy ile Selamlaştı

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gelen bazı avukatların tanıklığına göre Kaya ilk avukat görüşmesini C1 kabininde yaptı. Görüşmelerini yalnızca bu kabinde yapıyor; diğer tutuklu ve hükümlülerle temas etmesine karşı tedbir alınmış durumda. C2 kabinine kimse alınmadı, bir cezaevi görevlisi kabin dışında bekledi ve kabinin kapısı kilitlendi.

Tanıkların anlatımına göre Kaya ilk görüşmede 'İki çocuğum var' diyerek ağladı. Yakındaki kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da Kaya'yı teselli etmeye çalıştı. Kaya'nın tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile selamlaştığı, Ersoy'un kendisine 'Geçmiş olsun' dediği de aktarıldı.

Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan üstleniyor. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan da avukat kimliğiyle kardeşini ziyaret etti. Bunun dışında Kaya, diğer avukatların görüşme taleplerini kabul etmedi.