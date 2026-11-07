Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Tek Kişilik Odaya Konuldu

Saygı Öztürk yazısında Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi durumunu şu sözlerle anlattı:

'Eski Bakan’ın cezaevi günlerinin nasıl olacağına bakalım: Yasaya göre terör örgütü, organize suç örgütü lideri, müebbet hapisle suçlananların hem kendilerinin hem de aynı odada kalacak olanların güvenliği ön plana alınıyor. Bunlar tek kişilik odaya konuluyor.

Bir de kamuoyunda bilinen bazı isimlerin cezaevinde başına bir şey gelir endişesiyle yalnız kalmaları yoluna gidiliyor. Eski Bakan’ın durumu da bu şekilde değerlendirildi ve tek kişilik odaya konuldu.

Kendisi yazılı olarak istemedikçe yanına başka bir tutuklu konulmayacak. Kişinin güvenliği ya da kişinin tehlikeli hali tek kişilik odada kalmalarını gerektiriyor.

Eski Bakan da kendi güvenliği için tek kişilik odada kalacak. Bazen gazeteci arkadaşlarımız da tek kişilik odaya konuluyor. Onların tek kişilik odaya konulması da yine güvenlikleri dikkate alınıyor.'