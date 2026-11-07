Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Tek Kişilik Odaya Konuldu
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevinde nasıl bir düzende kalacağı netleşti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski bakanın can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildiğini aktardı. Öztürk'e göre Kaya yazılı olarak talep etmedikçe yanına başka bir tutuklu verilmeyecek.
Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde neden tek kişilik odaya konuldu?
"Kendisi istemedikçe yanına başka bir tutuklu konulmayacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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