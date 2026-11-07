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Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Tek Kişilik Odaya Konuldu

Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Tek Kişilik Odaya Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 13:28
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevinde nasıl bir düzende kalacağı netleşti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski bakanın can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildiğini aktardı. Öztürk'e göre Kaya yazılı olarak talep etmedikçe yanına başka bir tutuklu verilmeyecek.

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Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde neden tek kişilik odaya konuldu?

Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde neden tek kişilik odaya konuldu?

Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'deki yazısında Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevinde tek kişilik odaya konulduğunu anlattı. 'Neden tek kişilik odada?' sorusunu yanıtlayan Öztürk, Fatma Betül Sayan Kaya'ya yöneltilen suçlamayı hatırlattı. 

Mevzuata göre terör örgütü ya da organize suç örgütü liderliğiyle suçlananlar ve müebbet hapis istemiyle yargılananlar, hem kendi güvenlikleri hem de aynı odayı paylaşacak kişilerin güvenliği için tek başına kalıyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler için de benzer bir yol izlenebiliyor. Cezaevinde başlarına bir şey gelebileceği endişesi taşınan kişiler ayrı tutuluyor. Öztürk, Kaya'nın durumunun da bu çerçevede değerlendirildiğini ve eski bakanın kendi güvenliği için tek kişilik odada kalacağını yazdı. Aynı uygulamanın zaman zaman tutuklanan gazetecilere de yine güvenlik gerekçesiyle uygulandığını hatırlattı.

"Kendisi istemedikçe yanına başka bir tutuklu konulmayacak."

"Kendisi istemedikçe yanına başka bir tutuklu konulmayacak."

Saygı Öztürk yazısında Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi durumunu şu sözlerle anlattı:

'Eski Bakan’ın cezaevi günlerinin nasıl olacağına bakalım: Yasaya göre terör örgütü, organize suç örgütü lideri, müebbet hapisle suçlananların hem kendilerinin hem de aynı odada kalacak olanların güvenliği ön plana alınıyor. Bunlar tek kişilik odaya konuluyor. 

Bir de kamuoyunda bilinen bazı isimlerin cezaevinde başına bir şey gelir endişesiyle yalnız kalmaları yoluna gidiliyor. Eski Bakan’ın durumu da bu şekilde değerlendirildi ve tek kişilik odaya konuldu. 

Kendisi yazılı olarak istemedikçe yanına başka bir tutuklu konulmayacak. Kişinin güvenliği ya da kişinin tehlikeli hali tek kişilik odada kalmalarını gerektiriyor. 

Eski Bakan da kendi güvenliği için tek kişilik odada kalacak. Bazen gazeteci arkadaşlarımız da tek kişilik odaya konuluyor. Onların tek kişilik odaya konulması da yine güvenlikleri dikkate alınıyor.'

Fatma Betül Sayan Kaya olayı nedir?

Fatma Betül Sayan Kaya olayı nedir?

Fon soruşturmasında gözler başından beri Fatma Betül Sayan Kaya'nın üzerindeydi. Soruşturmada ilk gündeme gelen isim olan Kaya'nın 163 milyon lira yatırarak nasıl 2 milyar 200 milyon lira elde ettiği uzunca süre tartışıldı.

Gelişmelerin ardından Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. O dönemde dosyanın burada kapanacağına dair yorumlar yapılsa da eski bakanın yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılmasıyla süreç farklı bir yöne evrildi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı mı?

Kaya, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamalarıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik hissesine ilişkin kamuya açıklanmamış bilgiye sahip olduğu şüphesine yer verildi. Eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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