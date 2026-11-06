Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tutuklanması Sonrası Ankara'da Camide Hayır Simidi Dağıtıldı

Soruşturma dosyasında Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait OZATD hisseleri de yer alıyor. Savcılığın sevk yazısına göre Kaya, Nisan 2026'da aldığı bu hisseleri fonlarla ilgili tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de devretti. Tasfiye kararı ertesi gün, 17 Eylül'de verildi. Hisseler borsada satılmak yerine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla aktarıldı ve satış bedeli aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldı. Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle görüşmelerini ve işlem tarihini dikkate alarak tasfiye kararından önceden haberdar olduğunu değerlendirdi.