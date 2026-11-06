Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tutuklanması Sonrası Ankara'da Camide Hayır Simidi Dağıtıldı
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı bu kez Ankara'daki bir caminin içinden gündeme geldi. Kaya'nın tutuklanmasının ardından camide cemaate hayır simidi dağıtıldı ve tezgâha asılan yazıda Kaya'dan 'FBSK' kısaltmasıyla söz edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kaya, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamalarıyla tutuklandı.
Camide hayır simidi tezgâhı kuruldu.
Kaya hâkimlik kararıyla tutuklandı.
Savcılığın sevk yazısında hisse devri var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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