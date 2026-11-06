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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tutuklanması Sonrası Ankara'da Camide Hayır Simidi Dağıtıldı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tutuklanması Sonrası Ankara'da Camide Hayır Simidi Dağıtıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 18:40
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı bu kez Ankara'daki bir caminin içinden gündeme geldi. Kaya'nın tutuklanmasının ardından camide cemaate hayır simidi dağıtıldı ve tezgâha asılan yazıda Kaya'dan 'FBSK' kısaltmasıyla söz edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kaya, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamalarıyla tutuklandı.

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Camide hayır simidi tezgâhı kuruldu.

Camide hayır simidi tezgâhı kuruldu.

Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Ankara'daki bir camide cemaate hayır simidi dağıtıldı. Hayır simidi genellikle ölenlerin ardından yapılan bir ikram olduğu için tezgâhın başındaki görüntüler haber sitelerinde geniş yer buldu. Tezgâha asılan yazıda Kaya'dan adının baş harfleriyle, yani 'FBSK' kısaltmasıyla söz ediliyordu. Yazı şöyleydi:

'Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir'

Kaya hâkimlik kararıyla tutuklandı.

Kaya hâkimlik kararıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin bir fon soruşturması yürütüyor. Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ikinci kez İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Ardından Kaya, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın sevk yazısında hisse devri var.

Savcılığın sevk yazısında hisse devri var.

Soruşturma dosyasında Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait OZATD hisseleri de yer alıyor. Savcılığın sevk yazısına göre Kaya, Nisan 2026'da aldığı bu hisseleri fonlarla ilgili tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de devretti. Tasfiye kararı ertesi gün, 17 Eylül'de verildi. Hisseler borsada satılmak yerine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla aktarıldı ve satış bedeli aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldı. Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle görüşmelerini ve işlem tarihini dikkate alarak tasfiye kararından önceden haberdar olduğunu değerlendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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