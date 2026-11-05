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Fon Soruşturmasında Mahkemeye Sevk Edilen Fatma Betül Sayan Kaya Tutuklandı

Fon Soruşturmasında Mahkemeye Sevk Edilen Fatma Betül Sayan Kaya Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 02:08
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Fon vurgunu soruşturmasında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez savcılığa ifade verdi. Sorgunun ardından Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.

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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, diğer iki kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, diğer iki kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Fon vurgunu soruşturmasında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez savcılığa ifade verdi. Saatler süren ifadelerin ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya'yı “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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