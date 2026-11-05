Fon Soruşturmasında Mahkemeye Sevk Edilen Fatma Betül Sayan Kaya Tutuklandı
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Fon vurgunu soruşturmasında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez savcılığa ifade verdi. Sorgunun ardından Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, diğer iki kişi adli kontrolle serbest kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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