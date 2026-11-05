Fon Soruşturmasında Mahkemeye Sevk Edilen Fatma Betül Sayan Kaya Tutuklandı

Fon vurgunu soruşturmasında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez savcılığa ifade verdi. Saatler süren ifadelerin ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya'yı “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.