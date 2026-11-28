Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 24 Ekim'de düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Maltepe konusuna değinmişti. Yıldırım, önceki yönetimlerden bazı isimlerin devletle görüştüğünü ve yönetim değişince konunun kendilerine kaldığını anlatmıştı. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası finali için planlanan 75 bin kişilik stadın Fenerbahçe'ye tahsis edilmesinin teklif edildiğini aktaran başkan, son kararın kongreye ait olacağını belirtmişti. Yıldırım toplantıda şu ifadeyi de kullanmıştı:

'Ben Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan bir şeye evet demem.'