Fenerbahçe'den Maltepe'de Yapılacağı Konuşulan Stadyum Hakkında Resmi Açıklama
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe Kulübü, Maltepe'de yapılacağı konuşulan stadyum projesiyle ilgili haber ve iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Sarı lacivertli kulüp, yetkili mercilerle yürütülen temasların hangi döneme ait olduğunu anlattı. Yönetim, konunun kongreye taşınıp taşınmayacağı hakkındaki tutumunu da duyurdu.
"Herhangi bir teklif bulunmamaktadır."
Yıldırım ekim ayında teklifi anlatmıştı.
Mevcut stat için 64 bin kişilik proje hazırlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın