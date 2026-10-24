Aziz Yıldırım Maltepe Teklifine Yanıt Verdi, Kongrenin Kararını Öngöremediğini Söyledi

Yıldırım, devletten iş almak için pazarlık yaptığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. 98-99 yıllarında kulübe 30 milyon dolar verdiğini, 20 yıl başkanlık yaptığı sürede devletten bir şey istemediğini söyledi. Yurt içinde ya da yurt dışında menfaat işi olmadığını da ifade etti.