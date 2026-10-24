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Aziz Yıldırım Maltepe Teklifine Yanıt Verdi, Kongrenin Kararını Öngöremediğini Söyledi

Aziz Yıldırım Maltepe Teklifine Yanıt Verdi, Kongrenin Kararını Öngöremediğini Söyledi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 18:37
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Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda stadyum konusunda konuştu. Yıldırım'a, Maltepe'de yapılacak 75 bin kişilik bir stada geçiş teklifi yapıldığı belirtildi. Mevcut Şükrü Saracoğlu Stadı'nın büyütülmesine ilişkin projelerin de iki bakanlığa sunulduğu aktarıldı.

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2032 finali için 75 bin kişilik stat gerekiyor.

2032 finali için 75 bin kişilik stat gerekiyor.

Yıldırım, önceki yönetimlerden bazı kişilerin devletle görüştüğünü anlattı. Bu görüşmelerde 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinin Türkiye'de oynanmasının istendiğini ve bunun için 75 bin kişilik bir stat gerektiğini söyledi. Görüşmelerin belli aşamalara geldiğini belirten Yıldırım, yönetim değişince konunun kendilerine kaldığını ifade etti.

"Maltepe teklifinde kulübün menfaati şart."

"Maltepe teklifinde kulübün menfaati şart."

Mevcut Şükrü Saracoğlu Stadı'nın büyütülmesine ilişkin projeler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunuldu, Yıldırım'ın da bakanla görüşmek için Ankara'ya gittiği aktarıldı. Maltepe'ye geçiş teklifi hakkında konuşan Yıldırım, kulübün menfaatine olmayan bir şeye onay vermeyeceğini söyledi. Kulübe yarar görürse konuyu kongreye taşıyacağını belirten Yıldırım, kongrenin vereceği kararı öngöremediğini ifade etti.

Devletle pazarlık iddiasına tepki gösterdi.

Devletle pazarlık iddiasına tepki gösterdi.

Yıldırım, devletten iş almak için pazarlık yaptığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. 98-99 yıllarında kulübe 30 milyon dolar verdiğini, 20 yıl başkanlık yaptığı sürede devletten bir şey istemediğini söyledi. Yurt içinde ya da yurt dışında menfaat işi olmadığını da ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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