Aziz Yıldırım Maltepe Teklifine Yanıt Verdi, Kongrenin Kararını Öngöremediğini Söyledi
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Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda stadyum konusunda konuştu. Yıldırım'a, Maltepe'de yapılacak 75 bin kişilik bir stada geçiş teklifi yapıldığı belirtildi. Mevcut Şükrü Saracoğlu Stadı'nın büyütülmesine ilişkin projelerin de iki bakanlığa sunulduğu aktarıldı.
2032 finali için 75 bin kişilik stat gerekiyor.
"Maltepe teklifinde kulübün menfaati şart."
Devletle pazarlık iddiasına tepki gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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