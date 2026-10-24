article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Aziz Yıldırım İsmail Kartal İçin Konuştu, "Gitmek İstemezse Göndermeyeceğim"

Aziz Yıldırım İsmail Kartal İçin Konuştu, "Gitmek İstemezse Göndermeyeceğim"

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 16:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başlayan ekim ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin konuştu. Yıldırım, Kartal'ın göreve nasıl geldiğini anlatırken Mayıs ayını da işaret etti. Başkan aynı konuşmada kaleci Ederson'a ve orta sahanın iki ismi Guendouzi ile Kante'ye de değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kartal'ın ismi Yıldırım'ın aklında yoktu.

Kartal'ın ismi Yıldırım'ın aklında yoktu.

Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Başkan Aziz Yıldırım, takımın başındaki İsmail Kartal'a yönelik eleştirilere cevap verdi. Aykut Kocaman tartışmasını da hatırlatan Yıldırım, Kartal'ın göreve gelişini ve kendisinden beklenen süreyi şu ifadelerle anlattı:

'İsmail Kartal benim aklımda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! İsmail hocayı getir demediniz mi? Ne istiyorsunuz? Mayıs ayı gelir başarısızsa bir daha buraya gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez yani. Sabır edin lütfen ya. Slavia Prag maçında 2-0 galiptik 2-2 bitti, olabilir. Liverpool geliyor yeneriz, pazartesi günü de Galatasaray'ı yeneriz, birinci veya ikinci oluruz. 2003'te gençleri aldım ve rahmetli Daum'u antrenör yaptım. 11 puan geriye düştük, Rizespor maçı tekrarlandı 8 puana düştük. Sonra ne oldu, şampiyon olduk. Yapamayacağım şeyleri söylemem.'

Kartal, Yıldırım'la birlikte ayrılacak.

Kartal, Yıldırım'la birlikte ayrılacak.

Toplantının bir başka bölümünde İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, teknik direktörün ayrılığını kendi dönemine bağladı. Başkan, transferleri ve ligdeki durumu da sayarak şu ifadeleri kullandı:

'İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem bunu bilin. Ben gidene kadar İsmail Kartal gitmek istemezse ben göndermeyeceğim. Benle beraber ayrılır. Ayıp ya. 8 senedir neden hesap kitap sormadınız! 8 senedir neredeydi bu bağırıp çağıranlar. Lyon'u yendi herkes methiyeler düzüyordu, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağız mı dedik? Tek bir Fenerbahçe var. Ake, Vedat, Lukaku yanlış transferler mi? Anlat bize kimi alsınlar. Nokta atışı transferler yaptık. Ligde kopma var mı, üzüleceğimiz bir şey var mı? Biz şampiyon olacağız inanın ya, inanın!'

Ederson, Guendouzi ve Kante'ye de değindi.

Ederson, Guendouzi ve Kante'ye de değindi.

Konuşmasında kaleci Ederson'a ve orta sahanın iki ismi Guendouzi ile Kante'ye değinen Yıldırım, geçen sezonki eleştirileri ve yabancı oyuncu sayısını da gündeme getirdi. Başkan, bu isimler için divan üyelerine şu cümlelerle seslendi:

'Ederson. Geçen sene burada bir gol yedi, herkes gönderelim şöyle böyle. Bu sene mutlu değil misiniz? Biz güven verdik, senden faydalanmak istiyoruz dedik. Sahip çıkın. Sizi dolduruşa getiriyorlar yapmayın. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım, bana hesap soruyorsunuz. Ben 5 tane adam aldım. Nokta atışı transferler yaptık. Almışsınız Guendouzi 50 milyon, Kante 60 milyon... Hadi gönderin bakayım nasıl göndereceksiniz. 24 tane yabancı oyuncu var, 14'e indirmeniz gerekiyor. Yalvar yakar gönderdik. Ocak ayında gereken transferi de yapacağız. Kim gerekiyorsa onu alırız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın