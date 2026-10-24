Aziz Yıldırım İsmail Kartal İçin Konuştu, "Gitmek İstemezse Göndermeyeceğim"

Konuşmasında kaleci Ederson'a ve orta sahanın iki ismi Guendouzi ile Kante'ye değinen Yıldırım, geçen sezonki eleştirileri ve yabancı oyuncu sayısını da gündeme getirdi. Başkan, bu isimler için divan üyelerine şu cümlelerle seslendi:

'Ederson. Geçen sene burada bir gol yedi, herkes gönderelim şöyle böyle. Bu sene mutlu değil misiniz? Biz güven verdik, senden faydalanmak istiyoruz dedik. Sahip çıkın. Sizi dolduruşa getiriyorlar yapmayın. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım, bana hesap soruyorsunuz. Ben 5 tane adam aldım. Nokta atışı transferler yaptık. Almışsınız Guendouzi 50 milyon, Kante 60 milyon... Hadi gönderin bakayım nasıl göndereceksiniz. 24 tane yabancı oyuncu var, 14'e indirmeniz gerekiyor. Yalvar yakar gönderdik. Ocak ayında gereken transferi de yapacağız. Kim gerekiyorsa onu alırız.'