Aziz Yıldırım İsmail Kartal İçin Konuştu, "Gitmek İstemezse Göndermeyeceğim"
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başlayan ekim ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin konuştu. Yıldırım, Kartal'ın göreve nasıl geldiğini anlatırken Mayıs ayını da işaret etti. Başkan aynı konuşmada kaleci Ederson'a ve orta sahanın iki ismi Guendouzi ile Kante'ye de değindi.
Kartal'ın ismi Yıldırım'ın aklında yoktu.
Kartal, Yıldırım'la birlikte ayrılacak.
Ederson, Guendouzi ve Kante'ye de değindi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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