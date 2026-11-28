IMF'nin Türkiye Bildirisinde Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Öneri Yer Aldı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Türkiye ile yürüttüğü 2026 yılı 4. madde istişarelerinin ön bulgularını içeren sonuç bildirisini yayımladı. Metinde enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeye yönelik politikalar anlatıldı. Kurumun önerileri arasında Türkiye'deki milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir başlık da bulundu.
Yüksek emekli gelirlerine vergi önerildi.
Sosyal yardımların güçlendirilmesi istendi.
"İşler pek yolunda demek değildir."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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