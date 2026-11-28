IMF heyeti bildirisinde enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için daha sıkı ve öne çekilmiş bir politika bileşimine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Geçmiş emeklilik reformlarının korunmasının ve sosyal yardımların güçlendirilmesinin kalıcı mali uyumu destekleyeceğini savunan kurum, Türkiye'de emekli aylıklarında iyileştirme hazırlığı yapıldığı bir dönemde yüksek emekli aylıklarının vergilendirilmesini önerdi. Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

'Emeklilik yaşına ilişkin reformun 2023'te kısmen geri alınması, geçmiş reformların korunması gerektiğini gösteriyor. Bu çerçevede erken emekliliğin aktüeryal açıdan adil hale getirilmesi, en düşük emekli aylıklarının daha iyi hedeflenmesi ve yüksek emekli gelirlerinin vergilendirilmesi; yayımlanacak aktüeryal projeksiyonlarla desteklenmelidir.'