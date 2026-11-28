Emekli Maaşına Seyyanen Zam Formülü: Tüm Rakamlar Baştan Aşağı Değişecek
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Emekli maaşlarına Ocak enflasyon zammının üzerine ek bir artış yapılması için çalışma sürüyor. Masada refah payı, seyyanen zam ve prim günü ile yaş kriterine dayalı üç formül bulunuyor. Sabah'ın haberine göre hedef, en düşük emekli aylığını 30 bin liranın üzerine taşımak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Emekli maaşında son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek, düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması hedefleniyor.
Emekli maaşına seyyanen zam formülü. Rakamlar değişecek. En düşük emekli maaşı 35 bin lirayı aşacak.
Ek zam kök maaşa yansırsa emekliye ödenen ek ödeme de yeni tutar üzerinden hesaplanacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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