Emekli maaşlarına ek zam çalışması son aşamaya yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi yönündeki talimatının ardından, Ocak enflasyon zammının üzerine hangi yöntemle ek artış yapılacağı tartışılıyor. Refah payı, seyyanen zam ya da ikisinin birlikte uygulanması seçenekler arasında.

Düzenlemenin hem kök aylıklara hem de ek ödemelere yansıması bekleniyor. Enflasyon tahminlerine göre Ocak zammının memur emeklisi için yaklaşık yüzde 8, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yaklaşık yüzde 10 olacağı hesaplanıyor. Ek iyileştirme ise bunun üzerine eklenecek.

Takvim de netleşmeye başladı. 2027 bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda 7-20 Aralık arasında yapılması planlanıyor. Emekli düzenlemesinin yılbaşından önce yasalaşması hedefleniyor. Amaç, emeklilerin Ocak ayında hem enflasyon farkından hem de ek iyileştirmeden birlikte yararlanması.